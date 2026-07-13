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Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükseldi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T13:57+0300
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spor
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zeynep sönmez
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Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, bu ayın başında Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçında Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına teklerde ikinci turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.Zeynep ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/super-ligde-transfer-kulisleri-besiktastan-fenerbahcenin-oyuncusuna-ilgi-galatasarayda-son-durum-1107203930.html
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wimbledon, zeynep sönmez, kadınlar tenis birliği (wta)
wimbledon, zeynep sönmez, kadınlar tenis birliği (wta)

Milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

13:57 13.07.2026
© AA / Waleed ZeinZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Waleed Zein
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.
Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
© AA / Ray TangZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
Zeynep Sönmez
© AA / Ray Tang
Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, bu ayın başında Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçında Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına teklerde ikinci turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.
Zeynep ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.
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