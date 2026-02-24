https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/louvre-muzesi-muduru-laurence-des-cars-istifa-etti-1103775772.html
Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
dünya
Louvre Müzesi'nde son dönemde yaşanan hırsızlık olayı ve güvenlik zafiyetlerine ilişkin tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.Güvenlik önlemleri ve iç işleyişe yönelik eleştirilerin arttığı süreçte müze müdürü Laurence des Cars istifa kararı aldı.Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Laurence des Cars’ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.
SON HABERLER
Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nin müdürü Laurence des Cars görevinden ayrıldı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Emmanuel Macron’un des Cars’ın istifasını kabul ettiği bildirildi.
Louvre Müzesi'nde son dönemde yaşanan hırsızlık olayı ve güvenlik zafiyetlerine ilişkin tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Güvenlik önlemleri ve iç işleyişe yönelik eleştirilerin arttığı süreçte müze müdürü Laurence des Cars istifa kararı aldı.
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Laurence des Cars’ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.