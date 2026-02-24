Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/louvre-muzesi-muduru-laurence-des-cars-istifa-etti-1103775772.html
Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
Sputnik Türkiye
Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nin müdürü Laurence des Cars görevinden ayrıldı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Emmanuel Macron’un des... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T21:05+0300
2026-02-24T21:05+0300
dünya
louvre müzesi
müdür
yönetici
üst düzey yönetici
müze
istifa
fransa
paris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_935c492dbd4f4cce9f79635a30daf539.jpg
Louvre Müzesi'nde son dönemde yaşanan hırsızlık olayı ve güvenlik zafiyetlerine ilişkin tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.Güvenlik önlemleri ve iç işleyişe yönelik eleştirilerin arttığı süreçte müze müdürü Laurence des Cars istifa kararı aldı.Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Laurence des Cars’ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/louvre-muzesinde-10-milyon-euroluk-bilet-dolandiriciligi-sorusturma-baslatildi-1103609453.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_03fdf7971c85c7ab6dd15d891546776b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
louvre müzesi, müdür, yönetici, üst düzey yönetici, müze, istifa, fransa, paris
louvre müzesi, müdür, yönetici, üst düzey yönetici, müze, istifa, fransa, paris

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

21:05 24.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonLouvre Müzesi
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nin müdürü Laurence des Cars görevinden ayrıldı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Emmanuel Macron’un des Cars’ın istifasını kabul ettiği bildirildi.
Louvre Müzesi'nde son dönemde yaşanan hırsızlık olayı ve güvenlik zafiyetlerine ilişkin tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Güvenlik önlemleri ve iç işleyişe yönelik eleştirilerin arttığı süreçte müze müdürü Laurence des Cars istifa kararı aldı.
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Laurence des Cars’ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
DÜNYA
Louvre Müzesi'nde 10 milyon euroluk bilet dolandırıcılığı: Soruşturma başlatıldı
18 Şubat, 17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала