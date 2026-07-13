https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kuru-soganda-gumruk-vergisi-indirildi-31-agustosa-kadar-yuzde-5-1107210220.html

Kuru soğanda gümrük vergisi indirildi: 31 Ağustos'a kadar yüzde 5

Kuru soğanda gümrük vergisi indirildi: 31 Ağustos'a kadar yüzde 5

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığınca, kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisinin 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yüzde 5 olarak... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T12:06+0300

2026-07-13T12:06+0300

2026-07-13T12:06+0300

ekonomi̇

kuru soğan

vergi

gümrük vergisi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi.Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu yıl görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların etkisiyle, kuru soğan hasadının üretici bölgelerde kademeli olarak devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:1 Eylül itibarıyla oran yeniden yüzde 49,5 olacakSöz konusu uygulamanın, yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürün hasadının piyasaya yoğun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül'den itibaren soğan ithalatında yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisinin uygulanmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz-talep dengesi ve fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye, bu yolla üretici ve tüketiciyi birlikte gözeterek gerekli düzenlemeleri zamanlıca hayata geçirmeye devam edecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/vergi-borcuna-taksit-yogunlugu-basvurular-suruyor-1107210039.html

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Sputnik Türkiye

kuru soğan, vergi, gümrük vergisi