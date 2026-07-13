https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/fransada-paris-yakinlarindaki-ormanlik-alanda-buyuk-yangin-bine-yakin-ev-tahliye-edildi-1107219099.html
Fransa'da Paris yakınlarındaki ormanlık alanda büyük yangın: Bine yakın ev tahliye edildi
Fransa'da Paris yakınlarındaki ormanlık alanda büyük yangın: Bine yakın ev tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 60 kilometre güneydoğusundaki Fontainebleau Ormanı'nda çıkan büyük yangın nedeniyle yaklaşık 900 ev tahliye edildi... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T15:33+0300
2026-07-13T15:33+0300
2026-07-13T15:33+0300
yaşam
fransa
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fransız demir yolları i̇daresi (sncf)
yangın
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Fransa'nın Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'nda çıkan orman yangını, geniş bir alana yayılmaya devam ediyor.Pazar günü başlayan yangının yaklaşık 800 hektarlık ormanlık alanı etkilediği belirtilirken, Fransız yetkililer yangını "olağanüstü boyutta" ve "çok şiddetli" olarak nitelendirdi.900 ev tahliye edildiFransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, yangın nedeniyle yaklaşık 900 evin tahliye edildiğini, şu ana kadar herhangi bir evin yanmadığını ve can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Nuñez, alevlerin pazar günü yaklaşık 10 farklı noktada başladığını ve bunun kasıt ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi.Ulaşım etkilendiYangın nedeniyle Fransa'nın en önemli kuzey-güney ulaşım güzergâhlarından A6 otoyolunun bazı bölümleri geçici olarak ulaşıma kapatıldı.Paris'teki Gare de Lyon istasyonundan hareket eden ve gelen yüksek hızlı tren seferlerinde de aksaklıklar yaşanırken, Fransız Demiryolları (SNCF) bazı seferlerde 8 saate varan gecikmeler meydana geldiğini bildirdi.Güney Fransa'dan yangın söndürme uçakları gönderildiYangına yaklaşık 400 itfaiyeci, yangın söndürme uçakları, iki helikopter ve keşif uçağıyla müdahale ediyor.Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu Sözcüsü Eric Brocardi, Paris bölgesindeki bir yangına müdahale için ilk kez ülkenin daha sıcak ve kurak olan güneyinden yangın söndürme uçaklarının sevk edildiğini söyledi. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınmasının günler hatta haftalar sürebileceğini ifade etti.Fransa'da bu yıl şimdiye kadar orman yangınlarında 32 bin hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, bu rakamın geçen yılın tamamını şimdiden geride bıraktığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/bangkokta-bir-barda-cikan-yanginda-27-kisi--hayatini-kaybetti-1107200991.html
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fransa, paris, fransız demir yolları i̇daresi (sncf), yangın
fransa, paris, fransız demir yolları i̇daresi (sncf), yangın
Fransa'da Paris yakınlarındaki ormanlık alanda büyük yangın: Bine yakın ev tahliye edildi
Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 60 kilometre güneydoğusundaki Fontainebleau Ormanı'nda çıkan büyük yangın nedeniyle yaklaşık 900 ev tahliye edildi. Yetkililer, yangının 'olağanüstü boyutta' olduğunu belirtirken, söndürme çalışmalarına ülkenin güneyinden yangın söndürme uçakları sevk edildi.
Fransa'nın Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'nda çıkan orman yangını, geniş bir alana yayılmaya devam ediyor.
Pazar günü başlayan yangının yaklaşık 800 hektarlık ormanlık alanı etkilediği belirtilirken, Fransız yetkililer yangını "olağanüstü boyutta" ve "çok şiddetli" olarak nitelendirdi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, yangın nedeniyle yaklaşık 900 evin tahliye edildiğini, şu ana kadar herhangi bir evin yanmadığını ve can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Nuñez, alevlerin pazar günü yaklaşık 10 farklı noktada başladığını ve bunun kasıt ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi.
Yangın nedeniyle Fransa'nın en önemli kuzey-güney ulaşım güzergâhlarından A6 otoyolunun bazı bölümleri geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Paris'teki Gare de Lyon istasyonundan hareket eden ve gelen yüksek hızlı tren seferlerinde de aksaklıklar yaşanırken, Fransız Demiryolları (SNCF) bazı seferlerde 8 saate varan gecikmeler meydana geldiğini bildirdi.
Güney Fransa'dan yangın söndürme uçakları gönderildi
Yangına yaklaşık 400 itfaiyeci, yangın söndürme uçakları, iki helikopter ve keşif uçağıyla müdahale ediyor.
Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu Sözcüsü Eric Brocardi, Paris bölgesindeki bir yangına müdahale için ilk kez ülkenin daha sıcak ve kurak olan güneyinden yangın söndürme uçaklarının sevk edildiğini söyledi. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınmasının günler hatta haftalar sürebileceğini ifade etti.
Fransa'da bu yıl şimdiye kadar orman yangınlarında 32 bin hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, bu rakamın geçen yılın tamamını şimdiden geride bıraktığı kaydedildi.