https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kilicdaroglundan-ozele-cagri-partiden-ayrilmasina-gerek-yok-1107226763.html
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e çağrı: 'Partiden ayrılmasına gerek yok'
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e çağrı: 'Partiden ayrılmasına gerek yok'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in parti içinde mücadele edebileceğini ancak CHP içinde paralel bir yapılanmaya izin... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T22:54+0300
2026-07-13T22:54+0300
2026-07-13T22:54+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
chp
parti
chp parti meclisi
siyasi parti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kurma hazırlığındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında tv100'e açıklamalarda bulundu.CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Partiden ayrılmasına gerek yok, parti içinde mücadele edebilir ama parti içinde paralel yapı olmaz. Bizim bir parti meclisi sözcümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar, onların da bir parti sözcüsü var, bizim de var. Paralel yapı nerede olurdu? Böyle bir şey olmaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/chpde-ozelin-ekibinden-yeni-adim-cagri-heyeti-icin-basvuru-yapilacak-1107219438.html
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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp, parti, chp parti meclisi, siyasi parti
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp, parti, chp parti meclisi, siyasi parti
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e çağrı: 'Partiden ayrılmasına gerek yok'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in parti içinde mücadele edebileceğini ancak CHP içinde paralel bir yapılanmaya izin verilemeyeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kurma hazırlığındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında tv100'e açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Partiden ayrılmasına gerek yok, parti içinde mücadele edebilir ama parti içinde paralel yapı olmaz. Bizim bir parti meclisi sözcümüz var. Onlar da kendilerine bir MYK oluşturmuşlar, onların da bir parti sözcüsü var, bizim de var. Paralel yapı nerede olurdu? Böyle bir şey olmaz" dedi.