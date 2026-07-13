Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/chpde-ozelin-ekibinden-yeni-adim-cagri-heyeti-icin-basvuru-yapilacak-1107219438.html
CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak
CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak
Sputnik Türkiye
CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T15:38+0300
2026-07-13T15:38+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
zeynel emre
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107079698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b05634a0eb150696d4be7bc73c950cf2.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) mutlak butlan sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibinden Zeynel Emre, mahkemeye yeni bir başvuru yapacaklarını açıkladı.Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirdi.Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." diye konuştu.Ne olmuştu?Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chp-sozcusu-sari-25-il-teskilatimizda-il-baskanlarinin-atamasi-yapildi-7-il-teskilati-daha-1107172220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107079698_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a03b1a3432a9d31f4c2a01a6fa7bfcdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, zeynel emre, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, zeynel emre, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak

15:38 13.07.2026
© AA / Zehra OnganCHP Grup Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Zehra Ongan
Abone ol
CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) mutlak butlan sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibinden Zeynel Emre, mahkemeye yeni bir başvuru yapacaklarını açıkladı.
Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirdi.
Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
CHP Sözcüsü Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
POLİTİKA
CHP Sözcüsü Sarı: 25 il teşkilatımızda il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi
10 Temmuz, 18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала