https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/chpde-ozelin-ekibinden-yeni-adim-cagri-heyeti-icin-basvuru-yapilacak-1107219438.html

CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak

CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak

Sputnik Türkiye

CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T15:38+0300

2026-07-13T15:38+0300

2026-07-13T15:38+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

zeynel emre

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) mutlak butlan sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibinden Zeynel Emre, mahkemeye yeni bir başvuru yapacaklarını açıkladı.Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirdi.Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." diye konuştu.Ne olmuştu?Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chp-sozcusu-sari-25-il-teskilatimizda-il-baskanlarinin-atamasi-yapildi-7-il-teskilati-daha-1107172220.html

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Sputnik Türkiye

özgür özel, zeynel emre, cumhuriyet halk partisi (chp)