https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/chpde-ozelin-ekibinden-yeni-adim-cagri-heyeti-icin-basvuru-yapilacak-1107219438.html
CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak
CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak
Sputnik Türkiye
CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T15:38+0300
2026-07-13T15:38+0300
2026-07-13T15:38+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
zeynel emre
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107079698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b05634a0eb150696d4be7bc73c950cf2.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) mutlak butlan sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibinden Zeynel Emre, mahkemeye yeni bir başvuru yapacaklarını açıkladı.Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirdi.Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." diye konuştu.Ne olmuştu?Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chp-sozcusu-sari-25-il-teskilatimizda-il-baskanlarinin-atamasi-yapildi-7-il-teskilati-daha-1107172220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107079698_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a03b1a3432a9d31f4c2a01a6fa7bfcdc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, zeynel emre, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, zeynel emre, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'de Özel'in ekibinden yeni adım: Çağrı heyeti için başvuru yapılacak
CHP'de Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) mutlak butlan sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibinden Zeynel Emre, mahkemeye yeni bir başvuru yapacaklarını açıkladı.
Zeynel Emre, mahkemeden olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edeceklerini bildirdi.
Mutlak butlan kararına karşı Yargıtay'daki başvurularının henüz karara bağlanmadığını anımsatan Zeynel Emre, "Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz." diye konuştu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.