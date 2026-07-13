https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kerem-akturkoglu-baba-oldu-fenerbahceden-tebrik-mesaji-1107226398.html

Kerem Aktürkoğlu baba oldu: Fenerbahçe'den tebrik mesajı

Kerem Aktürkoğlu baba oldu: Fenerbahçe'den tebrik mesajı

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kızı Eflin'in dünyaya gelmesiyle ilk kez baba oldu. Fenerbahçe Kulübü, Aktürkoğlu ailesini tebrik ederek Eflin bebeğe sağlıklı... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T21:51+0300

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'yla eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor, yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu