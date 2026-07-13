https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kerem-akturkoglu-baba-oldu-fenerbahceden-tebrik-mesaji-1107226398.html
Kerem Aktürkoğlu baba oldu: Fenerbahçe'den tebrik mesajı
Kerem Aktürkoğlu baba oldu: Fenerbahçe'den tebrik mesajı
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kızı Eflin'in dünyaya gelmesiyle ilk kez baba oldu. Fenerbahçe Kulübü, Aktürkoğlu ailesini tebrik ederek Eflin bebeğe sağlıklı... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T21:51+0300
2026-07-13T21:51+0300
2026-07-13T21:51+0300
spor
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
türkiye
futbol
futbol maçı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'yla eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor, yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Kerem Aktürkoğlu baba oldu: Fenerbahçe'den tebrik mesajı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kızı Eflin'in dünyaya gelmesiyle ilk kez baba oldu. Fenerbahçe Kulübü, Aktürkoğlu ailesini tebrik ederek Eflin bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'yla eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor, yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.