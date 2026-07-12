https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/eski-ingiliz-bakanin-cinayetinde-yeni-gelisme-28-yasindaki-supheli-gozaltinda-siyasi-amac-bulgusu-1107197681.html

Eski İngiliz bakanın cinayetinde yeni gelişme: 28 yaşındaki şüpheli gözaltında, 'siyasi amaç bulgusu' yok

Eski İngiliz bakanın cinayetinde yeni gelişme: 28 yaşındaki şüpheli gözaltında, 'siyasi amaç bulgusu' yok

Sputnik Türkiye

İngiltere polisi, eski bakan Ann Widdecombe'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada 28 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yetkililer, mevcut bulguların... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T16:43+0300

2026-07-12T16:43+0300

2026-07-12T16:43+0300

yaşam

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

i̇ngiltere

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keir starmer

cinayet

brexit partisi

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Devon ve Cornwall Polisi, eski İngiliz hükümeti bakanı Ann Widdecombe'un ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Polis, Cumartesi gecesi 28 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.Devon ve Cornwall Polisi Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Longman, soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda cinayetin siyasi bir motivasyonla işlendiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti. Longman ayrıca, soruşturma kapsamında başka bir kişinin aranmadığını ifade etti.Şüpheli Güney Yorkshire'da yakalandıPolis açıklamasına göre şüpheli, İngiltere'nin kuzeyindeki Güney Yorkshire bölgesinde, Widdecombe'un yaşadığı köye yaklaşık 320 kilometre uzaklıkta gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında daha önce olay yerine yakın bir bölgede gözaltına alınan 26 yaşındaki bir kişi ise delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı ve hakkında yürütülen soruşturma sonlandırıldı.Polis, soruşturmanın hızlı şekilde sürdürüldüğünü ve mevcut aşamada kamu güvenliğini tehdit eden başka bir risk değerlendirilmediğini açıkladı.Evinde ölü bulunmuştu78 yaşındaki Ann Widdecombe, perşembe günü İngiltere'nin güneybatısındaki Haytor köyündeki kırsal evinde ölü bulunmuştu. Polis, ölüm nedenini açıklamazken, eski bakanın ciddi yaralar aldığını duyurdu.Yetkililer, saldırının çarşamba günü saat 12.30 sıralarında gerçekleştiğini değerlendiriyor. Widdecombe'un planlanan bir televizyon programına katılmaması üzerine kendisinden haber alınamaması, olayın ortaya çıkmasını sağladı.Polis, cumartesi günü gerçekleştirilen operasyon sırasında terörle mücadele ekiplerinin de destek verdiğini ancak olayın terör bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıkladı.İngiliz siyasetinin tanınan isimlerinden biriydiAnn Widdecombe, 1987-2010 yılları arasında Avam Kamarası'nda milletvekilliği yaptı ve John Major hükümetinde Hapishanelerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.Siyaseti bıraktıktan sonra Strictly Come Dancing ve Celebrity Big Brother gibi televizyon programlarına katılarak geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra Brexit Partisi saflarında Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptı, son olarak ise Reform UK partisinde siyasetini sürdürdü.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Widdecombe'un ölümünü "gerçekten sarsıcı bir haber" olarak nitelendirirken, Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch ise "Bu korkunç saldırı karşısında söyleyecek söz bulmakta gerçekten zorlandım. Kalbim ailesi için kırılıyor." ifadelerini kullandı.

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muhafazakar parti (i̇ngiltere), i̇ngiltere, bakan, keir starmer, cinayet, brexit partisi