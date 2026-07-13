https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-disisleri-bakanligi-lindsey-grahamin-olumune-kimse-ciddi-anlamda-yas-tutmayacak-1107216085.html
İran Dışişleri Bakanlığı: Lindsey Graham'ın ölümüne kimse ciddi anlamda yas tutmayacak
İran Dışişleri Bakanlığı: Lindsey Graham'ın ölümüne kimse ciddi anlamda yas tutmayacak
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybettiği duyurulan ABD'li Senatör Lindsey Graham hakkında sert ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Graham'ın... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T16:27+0300
2026-07-13T16:27+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhay, hayatını kaybettiği açıklanan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hakkında sert değerlendirmelerde bulundu.Basın toplantısında konuşan Bağhay, Graham'ın siyasi mirasını hedef alarak, "Dünyanın özgür insanları, felsefesi saldırganlık, savaş, yıldırma ve bölgedeki soykırıma destek üzerine kurulu bir adamın kaybına yas tutmayacak. Bu radikal senatörün ölümü hiçbir özgür insanı üzmeyecek." ifadelerini kullandı.Graham'ın ölüm haberi ofisi tarafından duyurulduSenatör Lindsey Graham'ın ofisi, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Graham'ın kısa süren bir hastalığın ardından 71 yaşında yaşamını yitirdiğini bildirdi.Uzun yıllardır ABD Senatosu'nda görev yapan Graham, özellikle dış politika ve ulusal güvenlik konularındaki sert tutumuyla tanınan isimler arasında yer alıyordu.Washington'ın "şahin" isimlerinden biri olarak öne çıktıSiyasi kariyeri boyunca Lindsey Graham, Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanmasını savunan açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayrıca İran ve Çin politikalarında sert bir çizgiyi destekleyen Graham, İsrail'e koşulsuz desteği savunan ABD'li siyasetçiler arasında gösteriliyordu.Bu nedenle Graham, özellikle Tahran yönetiminin en sert eleştirdiği Amerikalı siyasetçilerden biri olarak öne çıkıyordu.
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lindsey graham, abd, i̇ran, rusya, abd, abd senatosu, i̇ran dışişleri bakanlığı, yılsonu2026
lindsey graham, abd, i̇ran, rusya, abd, abd senatosu, i̇ran dışişleri bakanlığı, yılsonu2026
İran Dışişleri Bakanlığı: Lindsey Graham'ın ölümüne kimse ciddi anlamda yas tutmayacak
İran Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybettiği duyurulan ABD'li Senatör Lindsey Graham hakkında sert ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Graham'ın ölümünün "özgür insanları üzmeyeceğini" savunurken, senatörü savaş politikalarını desteklemekle suçladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhay, hayatını kaybettiği açıklanan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hakkında sert değerlendirmelerde bulundu.
Basın toplantısında konuşan Bağhay, Graham'ın siyasi mirasını hedef alarak, "Dünyanın özgür insanları, felsefesi saldırganlık, savaş, yıldırma ve bölgedeki soykırıma destek üzerine kurulu bir adamın kaybına yas tutmayacak. Bu radikal senatörün ölümü hiçbir özgür insanı üzmeyecek." ifadelerini kullandı.
Graham'ın ölüm haberi ofisi tarafından duyuruldu
Senatör Lindsey Graham'ın ofisi, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Graham'ın kısa süren bir hastalığın ardından 71 yaşında yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Uzun yıllardır ABD Senatosu'nda görev yapan Graham, özellikle dış politika ve ulusal güvenlik konularındaki sert tutumuyla tanınan isimler arasında yer alıyordu.
Washington'ın "şahin" isimlerinden biri olarak öne çıktı
Siyasi kariyeri boyunca Lindsey Graham, Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanmasını savunan açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayrıca İran ve Çin politikalarında sert bir çizgiyi destekleyen Graham, İsrail'e koşulsuz desteği savunan ABD'li siyasetçiler arasında gösteriliyordu.
Bu nedenle Graham, özellikle Tahran yönetiminin en sert eleştirdiği Amerikalı siyasetçilerden biri olarak öne çıkıyordu.