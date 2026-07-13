https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/husiler-suudi-arabistanla-ateskes-sona-erdi-1107220133.html

Husiler: Suudi Arabistan'la ateşkes sona erdi

Husiler: Suudi Arabistan'la ateşkes sona erdi

Sputnik Türkiye

Yemen’de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini ve bundan dolayı... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T16:22+0300

2026-07-13T16:22+0300

2026-07-13T18:16+0300

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husiler

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının ardından açıklama yaparak Riyad yönetimini uyardı.Saldırının cevapsız kalmayacağını vurgulayan Seri, Suudi Arabistan'ın bu hamlenin sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti. Söz konusu saldırının, bölgedeki çözüm arayışlarını bitiren bir adım olduğunu mesajını gönderen Husi kanadı, askeri tansiyonun yeniden yükseldiğini ilan etti.Çatışan taraflardan karşılıklı açıklamalarSahadaki gerilim, havalimanı saldırısının yanı sıra diğer diplomatik ve askeri krizlerle de derinleşiyor. Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, İran uçaklarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini belirterek askeri karşılık verileceğini duyurmuştu. Aynı süreçte, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Sana Havalimanı’nda Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait bir uçağı ve mürettebatını alıkoyduğunu açıklamıştı.Eylül 2014’ten bu yana Sana'yı kontrol altında tutan İran destekli Husiler ile Mart 2015’ten beri uluslararası meşruiyete sahip hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar, bu son gelişmelerle birlikte yeniden kritik bir boyuta taşındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ukraynali-militanlarin-harkovdaki-anit-tankini-calmasina-zaharovadan-tepki-avrupanin-barbarligi-1107217622.html

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