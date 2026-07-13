Husiler: Suudi Arabistan'la ateşkes sona erdi
16:22 13.07.2026 (güncellendi: 18:16 13.07.2026)
© FotoğrafHusiler, İsrail'in bir askeri bir üssüne füzeyle saldırdığını açıkladı
© Fotoğraf
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Yemen’de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini ve bundan dolayı ateşkesin sona erdiğini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının ardından açıklama yaparak Riyad yönetimini uyardı.
Saldırının cevapsız kalmayacağını vurgulayan Seri, Suudi Arabistan'ın bu hamlenin sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti. Söz konusu saldırının, bölgedeki çözüm arayışlarını bitiren bir adım olduğunu mesajını gönderen Husi kanadı, askeri tansiyonun yeniden yükseldiğini ilan etti.
Saldırının cevapsız kalmayacağını vurgulayan Seri, Suudi Arabistan'ın bu hamlenin sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti. Söz konusu saldırının, bölgedeki çözüm arayışlarını bitiren bir adım olduğunu mesajını gönderen Husi kanadı, askeri tansiyonun yeniden yükseldiğini ilan etti.
⚡️‼️💥Yemen’deki Sana Havaalanı’na saldırıdan yeni görüntüler gelirken, Husiler saldırının karşılıksız kalmayacağını söyleyerek ekledi:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 13, 2026
“Suudi Arabistan'ın bu eylemin sonuçlarına katlanması gerekiyor" pic.twitter.com/heerARF8bu
Çatışan taraflardan karşılıklı açıklamalar
Sahadaki gerilim, havalimanı saldırısının yanı sıra diğer diplomatik ve askeri krizlerle de derinleşiyor.
Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, İran uçaklarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini belirterek askeri karşılık verileceğini duyurmuştu. Aynı süreçte, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Sana Havalimanı’nda Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait bir uçağı ve mürettebatını alıkoyduğunu açıklamıştı.
Eylül 2014’ten bu yana Sana'yı kontrol altında tutan İran destekli Husiler ile Mart 2015’ten beri uluslararası meşruiyete sahip hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar, bu son gelişmelerle birlikte yeniden kritik bir boyuta taşındı.
Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, İran uçaklarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini belirterek askeri karşılık verileceğini duyurmuştu. Aynı süreçte, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Sana Havalimanı’nda Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait bir uçağı ve mürettebatını alıkoyduğunu açıklamıştı.
Eylül 2014’ten bu yana Sana'yı kontrol altında tutan İran destekli Husiler ile Mart 2015’ten beri uluslararası meşruiyete sahip hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar, bu son gelişmelerle birlikte yeniden kritik bir boyuta taşındı.