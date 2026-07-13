https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-basini-bender-abbasda-patlama-sesleri-duyuldu-1107226514.html
İran basını: Bender Abbas'da patlama sesleri duyuldu
İran basını: Bender Abbas'da patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda dört patlama sesi duyulduğunu bildirdi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T22:12+0300
2026-07-13T22:12+0300
2026-07-13T23:04+0300
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silahlı saldırı
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İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu.İran devlet televizyonu, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek'te duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığını açıkladı.Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin de hedef alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jmic-abdnin-irana-deniz-ablukasi-baslayacak-1107226276.html
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i̇ran, patlama, bomba, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı
i̇ran, patlama, bomba, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı
İran basını: Bender Abbas'da patlama sesleri duyuldu
22:12 13.07.2026 (güncellendi: 23:04 13.07.2026)
İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda dört patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu.
İran devlet televizyonu, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek'te duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığını açıkladı.
Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin de hedef alındığı açıklandı.