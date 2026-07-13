Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-basini-bender-abbasda-patlama-sesleri-duyuldu-1107226514.html
İran basını: Bender Abbas'da patlama sesleri duyuldu
İran basını: Bender Abbas'da patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda dört patlama sesi duyulduğunu bildirdi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T22:12+0300
2026-07-13T23:04+0300
dünya
i̇ran
patlama
bomba
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0f/1073573751_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b4c4e701ecc4d56eed980fa23c0fc91b.jpg
İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu.İran devlet televizyonu, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek'te duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığını açıkladı.Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin de hedef alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jmic-abdnin-irana-deniz-ablukasi-baslayacak-1107226276.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0f/1073573751_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3c9ae2f95d602228637d9b067de9c295.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, patlama, bomba, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı
i̇ran, patlama, bomba, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı

İran basını: Bender Abbas'da patlama sesleri duyuldu

22:12 13.07.2026 (güncellendi: 23:04 13.07.2026)
İran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
Abone ol
İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda dört patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu.
İran devlet televizyonu, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek'te duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin devreye girmesinden kaynaklandığını açıkladı.
Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin de hedef alındığı açıklandı.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
DÜNYA
JMIC: ABD'nin İran'a deniz ablukası başlayacak
21:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала