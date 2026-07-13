https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-basini-bender-abbas-kenti-ile-kesm-adasi-yakinlarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1107213622.html

İran basını: Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu

İran basını: Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

Mehr haber ajansı İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ve Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T13:03+0300

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İran'ın yarı resmi haber kuruluşu Mehr haber ajansı, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.Bölge sakinleri patlama seslerinin deniz tarafından geldiğini belirtirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 12 Temmuz'da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini ve Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığına yönelik tehditleri azaltmak amacıyla yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abdnin-irana-saldirilarinda-1-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1107210150.html

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ortadoğu, i̇ran, keşm adası, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)