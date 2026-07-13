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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-basini-bender-abbas-kenti-ile-kesm-adasi-yakinlarinda-patlama-sesleri-duyuldu-1107213622.html
İran basını: Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu
İran basını: Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu
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Mehr haber ajansı İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ve Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran'ın yarı resmi haber kuruluşu Mehr haber ajansı, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.Bölge sakinleri patlama seslerinin deniz tarafından geldiğini belirtirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 12 Temmuz'da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini ve Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığına yönelik tehditleri azaltmak amacıyla yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abdnin-irana-saldirilarinda-1-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1107210150.html
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ortadoğu, i̇ran, keşm adası, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu, i̇ran, keşm adası, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

İran basını: Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu

13:03 13.07.2026
© Fotoğraf : NASAHürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası
Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Fotoğraf : NASA
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Mehr haber ajansı İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ve Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.
İran'ın yarı resmi haber kuruluşu Mehr haber ajansı, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.
Bölge sakinleri patlama seslerinin deniz tarafından geldiğini belirtirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.
Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 12 Temmuz'da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini ve Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz taşımacılığına yönelik tehditleri azaltmak amacıyla yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu açıklamıştı.
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ABD'nin İran'a saldırılarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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