Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abdnin-irana-saldirilarinda-1-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi-1107210150.html
ABD'nin İran'a saldırılarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'nin İran'a saldırılarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran'a sabaha karşı düzenlediği saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde ilk belirlemelere göre 1 güvenlik mensubunun hayatını... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T11:17+0300
2026-07-13T11:17+0300
dünya
i̇ran
abd
huzistan
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107210422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b5e0cc3d462de3f2bd3602927558376.png
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin bilgi verdi.Hayati, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda kullanılan mühimmatlardan birinin Mahşehr'deki tarımsal su pompa istasyonuna isabet ettiğini, saldırıda 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını söyledi.ABD'nin saldırılara gece saatlerinde başladığına işaret eden Hayati, Mahşehr'in çeşitli bölgelerinde saldırının etkilerine ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html
i̇ran
abd
huzistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107210422_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce8bcde1978f9779b3f98ac62dfb2623.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, huzistan, ortadoğu
i̇ran, abd, huzistan, ortadoğu

ABD'nin İran'a saldırılarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

11:17 13.07.2026
© Fotoğraf : CENTCOMABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Fotoğraf : CENTCOM
Abone ol
ABD'nin İran'a sabaha karşı düzenlediği saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde ilk belirlemelere göre 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin bilgi verdi.
Hayati, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda kullanılan mühimmatlardan birinin Mahşehr'deki tarımsal su pompa istasyonuna isabet ettiğini, saldırıda 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını söyledi.
ABD'nin saldırılara gece saatlerinde başladığına işaret eden Hayati, Mahşehr'in çeşitli bölgelerinde saldırının etkilerine ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
© Fotoğraf : CENTCOMABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
ABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
© Fotoğraf : CENTCOM
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.
İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını duyurmuştu.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
DÜNYA
ABD - İran son durum: ABD 140 hedefi vurdu, İran ABD üslerini hedef aldı
07:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала