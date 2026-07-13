https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-abdnin-baskisi-hurmuz-bogazi-icin-ummanla-ortak-mekanizma-cabalarini-engelliyor-1107208920.html

İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor

İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu ancak bunun ABD'nin Umman... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T10:43+0300

2026-07-13T10:43+0300

2026-07-13T10:43+0300

dünya

i̇ran

hürmüz boğazı

umman

abd

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için çalıştıklarını, ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısının bu girişimleri engellediğini belirtti.Sözcü, Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bölgesel iş birliğini sürdürme arayışında olduğunu ifade etti.Açıklamada ayrıca, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.Bekayi, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın da söz konusu anlaşmadan doğan taahhütlerini uygulamayacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html

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