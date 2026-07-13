Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-abdnin-baskisi-hurmuz-bogazi-icin-ummanla-ortak-mekanizma-cabalarini-engelliyor-1107208920.html
İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor
İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu ancak bunun ABD'nin Umman... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T10:43+0300
2026-07-13T10:43+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
umman
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0a79638a36a8bb6a1ad208581f990a.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için çalıştıklarını, ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısının bu girişimleri engellediğini belirtti.Sözcü, Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bölgesel iş birliğini sürdürme arayışında olduğunu ifade etti.Açıklamada ayrıca, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.Bekayi, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın da söz konusu anlaşmadan doğan taahhütlerini uygulamayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html
i̇ran
hürmüz boğazı
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e1edb5d374e0c0e3c25e769a8e63671.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, hürmüz boğazı, umman, abd
i̇ran, hürmüz boğazı, umman, abd

İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor

10:43 13.07.2026
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu ancak bunun ABD'nin Umman üzerindeki baskılar nedeniyle sürecin zorlaştırıldığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için çalıştıklarını, ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısının bu girişimleri engellediğini belirtti.
Sözcü, Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bölgesel iş birliğini sürdürme arayışında olduğunu ifade etti.
Açıklamada ayrıca, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.
Bekayi, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın da söz konusu anlaşmadan doğan taahhütlerini uygulamayacağını söyledi.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
DÜNYA
ABD - İran son durum: ABD 140 hedefi vurdu, İran ABD üslerini hedef aldı
07:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала