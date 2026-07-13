https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-abdnin-baskisi-hurmuz-bogazi-icin-ummanla-ortak-mekanizma-cabalarini-engelliyor-1107208920.html
İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor
İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu ancak bunun ABD'nin Umman... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T10:43+0300
2026-07-13T10:43+0300
2026-07-13T10:43+0300
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i̇ran
hürmüz boğazı
umman
abd
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için çalıştıklarını, ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısının bu girişimleri engellediğini belirtti.Sözcü, Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bölgesel iş birliğini sürdürme arayışında olduğunu ifade etti.Açıklamada ayrıca, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.Bekayi, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın da söz konusu anlaşmadan doğan taahhütlerini uygulamayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, umman, abd
i̇ran, hürmüz boğazı, umman, abd
İran: ABD'nin baskısı Hürmüz Boğazı için Umman'la ortak mekanizma çabalarını engelliyor
Ayrıntılar geliyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu ancak bunun ABD'nin Umman üzerindeki baskılar nedeniyle sürecin zorlaştırıldığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile ortak bir mekanizma oluşturmak için çalıştıklarını, ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısının bu girişimleri engellediğini belirtti.
Sözcü, Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda bölgesel iş birliğini sürdürme arayışında olduğunu ifade etti.
Açıklamada ayrıca, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.
Bekayi, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece İran'ın da söz konusu anlaşmadan doğan taahhütlerini uygulamayacağını söyledi.