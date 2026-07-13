https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/iran-abd-gerilimi-petrol-fiyatlari-yuzde-10-yukseldi-1107227390.html
İran-ABD gerilimi: Petrol fiyatları yüzde 10 yükseldi
İran-ABD gerilimi: Petrol fiyatları yüzde 10 yükseldi
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'da artan askeri gerilim küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 yükseldi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T23:27+0300
2026-07-13T23:27+0300
2026-07-13T23:27+0300
ekonomi̇
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küresel petrol talebi
petrol boru hattı
petrol üretimi
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petrol havzası
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ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu açıklamasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı.Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 artarak 83.30 dolara çıktı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı kullanamaması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd-iran-arasinda-hurmuz-bogazi-gerilimi-tirmanirken-petrol-fiyatlari-yuzde-3e-yakin-artti-1107213249.html
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i̇ran, abd, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol rafinerisi, petrol havzası, zam, ek zam
i̇ran, abd, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol rafinerisi, petrol havzası, zam, ek zam
İran-ABD gerilimi: Petrol fiyatları yüzde 10 yükseldi
Orta Doğu'da artan askeri gerilim küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 yükseldi.
ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu açıklamasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı.
Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 artarak 83.30 dolara çıktı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı kullanamaması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.