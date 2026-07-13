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İran-ABD gerilimi: Petrol fiyatları yüzde 10 yükseldi
İran-ABD gerilimi: Petrol fiyatları yüzde 10 yükseldi
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'da artan askeri gerilim küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 yükseldi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T23:27+0300
2026-07-13T23:27+0300
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petrol boru hattı
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ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu açıklamasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı.Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 artarak 83.30 dolara çıktı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı kullanamaması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd-iran-arasinda-hurmuz-bogazi-gerilimi-tirmanirken-petrol-fiyatlari-yuzde-3e-yakin-artti-1107213249.html
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i̇ran, abd, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol rafinerisi, petrol havzası, zam, ek zam
i̇ran, abd, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol rafinerisi, petrol havzası, zam, ek zam

İran-ABD gerilimi: Petrol fiyatları yüzde 10 yükseldi

23:27 13.07.2026
© Sputnik / Максим БогодвидPetrol üretimi
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
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Orta Doğu'da artan askeri gerilim küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 yükseldi.
ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu açıklamasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı.
Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 artarak 83.30 dolara çıktı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı kullanamaması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
EKONOMİ
ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanırken petrol fiyatları yüzde 3'e yakın arttı
12:42
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