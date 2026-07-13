https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd-iran-arasinda-hurmuz-bogazi-gerilimi-tirmanirken-petrol-fiyatlari-yuzde-3e-yakin-artti-1107213249.html
ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanırken petrol fiyatları yüzde 3'e yakın arttı
ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanırken petrol fiyatları yüzde 3'e yakın arttı
Sputnik Türkiye
ABD ve İran karşılıklı saldırıları yoğunlaştırırken Hürmüz Boğazı odaklı gerilim pazartesi sabahı petrol fiyatları yükselmeye devam etti. Brent petrol yüzde 2.8 yükselerek 78.14 dolara çıktı.
2026-07-13T12:42+0300
2026-07-13T12:42+0300
2026-07-13T12:42+0300
ekonomi̇
hürmüz boğazı
petrol
brent petrolün varil fiyatı
abd
i̇ran
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Brent petrol vadeli işlemleri, seansın başlarındaki kazanımlarını kısmen geri vererek yüzde 2.8 artışla varil başına 78.14 dolardan işlem gördü. Bu arada, ağustos teslimatlı ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri ise yüzde 2.5 artışla 73.24 dolara yükseldi.ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) göre, ABD ordusu TSİ ile pazar sabahı 140 hedefi vurduktan sonra İran'a karşı bir dizi saldırı daha başlattı. İran devlet haber ajansı Tasnim'e göre, İran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki ABD askeri tesislerine saldırılarla karşılık verdi.İran: Hürmüz kapatıldıİran devlet medyası İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz’ü bir sonraki duyuruya kadar kapattığını duyurdu ancak ABD ordusu bu iddiayı reddetti.CENTCOM, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "ABD kuvvetleri, İran'ın haksız saldırganlığına, tacizine, tehditlerine ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için konuşlandırılmış ve hazır durumdadır" ifadelerine yer verdi.ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yayınlanan NBC News'in "Meet the Press" programında verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi.Son çatışmaların nedeni ne?Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html
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hürmüz boğazı, petrol, brent petrolün varil fiyatı, abd, i̇ran
hürmüz boğazı, petrol, brent petrolün varil fiyatı, abd, i̇ran
ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanırken petrol fiyatları yüzde 3'e yakın arttı
ABD ve İran karşılıklı saldırıları yoğunlaştırırken Hürmüz Boğazı odaklı gerilim pazartesi sabahı petrol fiyatları yükselmeye devam etti. Brent petrol yüzde 2.8 yükselerek 78.14 dolara çıktı.
Brent petrol vadeli işlemleri, seansın başlarındaki kazanımlarını kısmen geri vererek yüzde 2.8 artışla varil başına 78.14 dolardan işlem gördü. Bu arada, ağustos teslimatlı ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri ise yüzde 2.5 artışla 73.24 dolara yükseldi.
ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) göre, ABD ordusu TSİ ile pazar sabahı 140 hedefi vurduktan sonra İran'a karşı bir dizi saldırı daha başlattı. İran devlet haber ajansı Tasnim'e göre, İran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki ABD askeri tesislerine saldırılarla karşılık verdi.
İran devlet medyası İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz’ü bir sonraki duyuruya kadar kapattığını duyurdu ancak ABD ordusu bu iddiayı reddetti.
CENTCOM, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "ABD kuvvetleri, İran'ın haksız saldırganlığına, tacizine, tehditlerine ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için konuşlandırılmış ve hazır durumdadır" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yayınlanan NBC News'in "Meet the Press" programında verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi.
Son çatışmaların nedeni ne?
Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si
Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü,
ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.