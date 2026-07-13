https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ilber-ortaylinin-esyalarinin-satisi-tartisma-yaratti-kizi-tuna-ortaylindan-7-ev-aciklamasi-1107219920.html

İlber Ortaylı'nın eşyalarının satışı tartışma yarattı: Kızı Tuna Ortaylı'ndan '7 ev' açıklaması

İlber Ortaylı'nın eşyalarının satışı tartışma yarattı: Kızı Tuna Ortaylı'ndan '7 ev' açıklaması

Sputnik Türkiye

İlber Ortaylı'nın bazı kişisel eşyalarının ikinci el satış grubunda satışa sunulduğu iddiası tartışma yarattı. Kızı Tuna Ortaylı, babasının İstanbul'da... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T16:24+0300

2026-07-13T16:24+0300

2026-07-13T16:24+0300

yaşam

i̇lber ortaylı

eşya

satılık

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Mart 2026'da hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın bazı kişisel eşyalarının ikinci el ürünlerin paylaşıldığı bir WhatsApp grubunda satışa çıkarıldığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Habertürk yazarı Oray Eğin'in gündeme taşıdığı iddiaya göre, İlber Ortaylı'ya ait fincan, vazo gibi bazı eşyalar 200 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.Sosyal medyada bazı kullanıcılar duruma tepki gösterirken, bazıları ise İlber Ortaylı adına bir müze kurulması gerektiğini savundu.Tuna Ortaylı: Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi varTepkilerin ardından Tuna Ortaylı, satışın yapıldığı WhatsApp grubunda bir açıklama paylaştı.Ortaylı açıklamasında, "Grubu kendi kişisel saçmalıklarımla meşgul etmek istemezdim, ancak görüyorum ki, burada yaptığım paylaşımların ekran görüntüsünü alıp haber yapmakta bir sakınca görülmemiş o zaman ben de bir açıklamasını yapayım, babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu" ifadelerini kullandı.Satış gelirinin hatıra ormanına katkı olması amaçlandıSatışa çıkarılan eşyaların çöpe gitmesini istemediğini belirten Tuna Ortaylı, elde edilecek gelirin TEMA Vakfı tarafından açılacak hatıra ormanına katkı sağlamasını hedeflediğini ifade etti.Açıklamasında, "Bunları da Tema Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünüp buradan satışa çıkarmıştım. Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de babasının malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum" dedi.'Babam çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi'Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Tuna Ortaylı, bundan sonra grupta herhangi bir eşya satmayacağını belirterek, daha önce alışveriş yapanlara teşekkür etti.Açıklamasında, "Neyse orası önemli değil, bu vesileyle gruptan başka bir şey satmayacağım, önceden bir şey satın alan herkese hatıra ormanına katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum, yazıyı yazan Oray Bey'i de üstün gazeteciliği için sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Babam adına bir kütüphane kuracağız, çünkü kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/gozaltina-alinan-haluk-leventten-aciklama-asil-bombayi-bekleyin-1107217724.html

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i̇lber ortaylı, eşya, satılık