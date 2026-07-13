https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/gozaltina-alinan-haluk-leventten-aciklama-asil-bombayi-bekleyin-1107217724.html

Gözaltına alınan Haluk Levent'ten açıklama: 'Asıl bombayı bekleyin'

Gözaltına alınan Haluk Levent'ten açıklama: 'Asıl bombayı bekleyin'

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in sosyal medya hesabından... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T15:03+0300

2026-07-13T15:03+0300

2026-07-13T15:29+0300

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haluk levent

ahbap derneği

levent

mali

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cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken gözaltındaki Levent, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Açıklamada, kişisel borçlarının AHBAP Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunan Levent, "Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız" dedi.Şarkıcının açıklaması şöyle:"Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.' Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."Gelirlerle uyumsuz milyarlık para hareketleri tespit edildiSoruşturmaya ilişkin hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise para hareketleri ve mali işlemlere ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.MASAK raporunda, AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şüphelilerin banka hesapları incelendi.Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan inceleme başlatıldığı, bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G. hakkında da soruşturmanın genişletildiği belirtildi.İncelemeye göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi."Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL para girişi, 1 milyar 537 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği belirlendi.MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.Banka açıklamalarında 'AHBAP Derneği' ve 'Haluk Levent' ifadeleriMASAK raporunda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.Rapora göre çok sayıda para transferinin açıklama kısmında "AHBAP Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ve "AHBAP faaliyetlerinde kullanılmak üzere" ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği kaydedildi.190 milyon TL'lik bahis kaybı iddiasıRaporda, A.Ç. hakkında ayrıca dikkat çeken bir iddiaya da yer verildi.Buna göre, şüphelinin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği öne sürüldü.E.G. hakkında kripto varlık değerlendirmesiMASAK raporunda, 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfta bulunularak, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü belirtildi.Savcılık fezlekesinde ise E.G.'nin, "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-izinsiz-smse-1-milyon-liralik-ceza-1107211756.html

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haluk levent, ahbap derneği, levent, mali, masak, cumhuriyet başsavcılığı