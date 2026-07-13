https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/fransada-sicak-hava-nukleer-santralleri-vurdu-3-reaktor-kapatildi-1107224729.html

Fransa'da sıcak hava nükleer santralleri vurdu: 3 reaktör kapatıldı

Fransa'da sıcak hava nükleer santralleri vurdu: 3 reaktör kapatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle devlet enerji şirketi EDF, çevre düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla üç nükleer reaktörü... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T19:21+0300

2026-07-13T19:21+0300

2026-07-13T19:21+0300

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Batı ve Orta Avrupa'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar enerji altyapısı üzerinde baskıyı artırdı.Fransa'nın enerji şirketi EDF, reaktörleri soğutmak için kullanılan nehir sularının aşırı ısınması nedeniyle 3 nükleer reaktörün geçici olarak devre dışı bırakıldığını duyurdu. Geçici olarak kapatılan reaktörlerin Golfech 2 (Bin 300 MW), Bugey 3 (900 MW) ve Chooz 2 (Bin 450 MW) üniteleri olduğu bildirildi. Toplam 3.65 gigavatlık kapasiteye sahip bu üç reaktör, Fransa'nın yaklaşık 61 gigavatlık kurulu nükleer üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.Mevcut hava tahminlerine göre Bugey 3 reaktörünün 19 Temmuz'a, Golfech 2'nin 22 Temmuz'a ve Chooz 2'nin ise 25 Temmuz'a kadar devre dışı kalmasının planlandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/fransada-sicak-alarmi-3-nukleer-santral-devre-disi-birakildi-1106784498.html

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