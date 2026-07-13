https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/fransada-sicak-hava-nukleer-santralleri-vurdu-3-reaktor-kapatildi-1107224729.html
Fransa'da sıcak hava nükleer santralleri vurdu: 3 reaktör kapatıldı
Fransa'da sıcak hava nükleer santralleri vurdu: 3 reaktör kapatıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle devlet enerji şirketi EDF, çevre düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla üç nükleer reaktörü... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T19:21+0300
2026-07-13T19:21+0300
2026-07-13T19:21+0300
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Batı ve Orta Avrupa'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar enerji altyapısı üzerinde baskıyı artırdı.Fransa'nın enerji şirketi EDF, reaktörleri soğutmak için kullanılan nehir sularının aşırı ısınması nedeniyle 3 nükleer reaktörün geçici olarak devre dışı bırakıldığını duyurdu. Geçici olarak kapatılan reaktörlerin Golfech 2 (Bin 300 MW), Bugey 3 (900 MW) ve Chooz 2 (Bin 450 MW) üniteleri olduğu bildirildi. Toplam 3.65 gigavatlık kapasiteye sahip bu üç reaktör, Fransa'nın yaklaşık 61 gigavatlık kurulu nükleer üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.Mevcut hava tahminlerine göre Bugey 3 reaktörünün 19 Temmuz'a, Golfech 2'nin 22 Temmuz'a ve Chooz 2'nin ise 25 Temmuz'a kadar devre dışı kalmasının planlandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/fransada-sicak-alarmi-3-nukleer-santral-devre-disi-birakildi-1106784498.html
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fransa, nükleer, nükleer enerji, nükleer güç santrali, nükleer güç, nükleer tesis, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak nokta
fransa, nükleer, nükleer enerji, nükleer güç santrali, nükleer güç, nükleer tesis, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak nokta
Fransa'da sıcak hava nükleer santralleri vurdu: 3 reaktör kapatıldı
Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle devlet enerji şirketi EDF, çevre düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla üç nükleer reaktörü geçici olarak devre dışı bıraktı.
Batı ve Orta Avrupa'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar enerji altyapısı üzerinde baskıyı artırdı.
Fransa'nın enerji şirketi EDF, reaktörleri soğutmak için kullanılan nehir sularının aşırı ısınması nedeniyle 3 nükleer reaktörün geçici olarak devre dışı bırakıldığını duyurdu.
Geçici olarak kapatılan reaktörlerin Golfech 2 (Bin 300 MW), Bugey 3 (900 MW) ve Chooz 2 (Bin 450 MW) üniteleri olduğu bildirildi.
Toplam 3.65 gigavatlık kapasiteye sahip bu üç reaktör, Fransa'nın yaklaşık 61 gigavatlık kurulu nükleer üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.
Mevcut hava tahminlerine göre Bugey 3 reaktörünün 19 Temmuz'a, Golfech 2'nin 22 Temmuz'a ve Chooz 2'nin ise 25 Temmuz'a kadar devre dışı kalmasının planlandığı belirtildi.