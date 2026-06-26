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Fransa’da sıcak alarmı: 3 nükleer santral devre dışı bırakıldı
Fransa’da sıcak alarmı: 3 nükleer santral devre dışı bırakıldı
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Fransa’da ülkeyi etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası nedeniyle üç nükleer reaktör devre dışı bırakıldı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa’nın devlet enerji şirketi EDF, Doğu Fransa’daki Bugey Nükleer Santrali ve Paris’in kuzeydoğusundaki Nogent-sur-Seine tesislerinde bulunan reaktörlerin çevresel koşullar nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.Şirket ayrıca Saint-Alban Nükleer Santrali’ndeki bir reaktörde de üretimin düşürüldüğünü duyurdu. Kararların, nehir suyu sıcaklıklarının çevresel sınırları aşmasını önlemeye yönelik alındığı belirtildi.Ülkedeki 57 reaktör, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyor.
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fransa, edf, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta

Fransa’da sıcak alarmı: 3 nükleer santral devre dışı bırakıldı

00:38 26.06.2026
© AANükleer
Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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Fransa’da ülkeyi etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası nedeniyle üç nükleer reaktör devre dışı bırakıldı.
Fransa’nın devlet enerji şirketi EDF, Doğu Fransa’daki Bugey Nükleer Santrali ve Paris’in kuzeydoğusundaki Nogent-sur-Seine tesislerinde bulunan reaktörlerin çevresel koşullar nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.
Şirket ayrıca Saint-Alban Nükleer Santrali’ndeki bir reaktörde de üretimin düşürüldüğünü duyurdu. Kararların, nehir suyu sıcaklıklarının çevresel sınırları aşmasını önlemeye yönelik alındığı belirtildi.
Ülkedeki 57 reaktör, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyor.
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