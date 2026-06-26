https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/fransada-sicak-alarmi-3-nukleer-santral-devre-disi-birakildi-1106784498.html
Fransa’da sıcak alarmı: 3 nükleer santral devre dışı bırakıldı
Fransa’da sıcak alarmı: 3 nükleer santral devre dışı bırakıldı
Sputnik Türkiye
Fransa’da ülkeyi etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası nedeniyle üç nükleer reaktör devre dışı bırakıldı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T00:38+0300
2026-06-26T00:38+0300
2026-06-26T00:38+0300
dünya
fransa
edf
sıcak
sıcak hava
sıcak hava dalgası
sıcak çarpması
en sıcak yıl
sıcak nokta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/10/1069740859_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7782d147f878ae53e658749cc2883a28.jpg
Fransa’nın devlet enerji şirketi EDF, Doğu Fransa’daki Bugey Nükleer Santrali ve Paris’in kuzeydoğusundaki Nogent-sur-Seine tesislerinde bulunan reaktörlerin çevresel koşullar nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.Şirket ayrıca Saint-Alban Nükleer Santrali’ndeki bir reaktörde de üretimin düşürüldüğünü duyurdu. Kararların, nehir suyu sıcaklıklarının çevresel sınırları aşmasını önlemeye yönelik alındığı belirtildi.Ülkedeki 57 reaktör, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/pariste-alkol-tuketimi-ve-satisina-yasak-hastaneler-doldu-1106784084.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/10/1069740859_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9ce10b6b51706b634d99255c335997ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, edf, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta
fransa, edf, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta
Fransa’da sıcak alarmı: 3 nükleer santral devre dışı bırakıldı
Fransa’da ülkeyi etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası nedeniyle üç nükleer reaktör devre dışı bırakıldı.
Fransa’nın devlet enerji şirketi EDF, Doğu Fransa’daki Bugey Nükleer Santrali ve Paris’in kuzeydoğusundaki Nogent-sur-Seine tesislerinde bulunan reaktörlerin çevresel koşullar nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.
Şirket ayrıca Saint-Alban Nükleer Santrali’ndeki bir reaktörde de üretimin düşürüldüğünü duyurdu. Kararların, nehir suyu sıcaklıklarının çevresel sınırları aşmasını önlemeye yönelik alındığı belirtildi.
Ülkedeki 57 reaktör, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılıyor.