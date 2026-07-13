https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/eski-katar-emiri-hamad-bin-halife-al-sani-son-yolculuguna-ugurlandi-1107201591.html
Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı
Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani, başkent Doha’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ülkede 4 günlük yas ilan... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T00:21+0300
2026-07-13T00:21+0300
2026-07-13T00:21+0300
dünya
katar
ortadoğu
temim bin hamad al sani
cenaze töreni
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Eski Emir için Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla Doha'daki Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Katar Emirlik Divanı tarafından bu sabah yapılan açıklamada cenaze namazının ardından naaşın Lusail Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtilmişti.Kraliyet Divanı, ülkede bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.Yas süresince bayrakların yarıya indirileceği, yarından itibaren ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalara ara verileceği (resmi tatil ilan edildiği) aktarıldı.Açıklamada ayrıca, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, devlet liderleri, kraliyet ailesi üyeleri, üst düzey yetkililer ve vatandaşlardan taziyeleri Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bilgisi paylaşıldı.Taziyelerin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yerel saatle 08.00 - 11.30 ile ikindi namazından yatsı namazına kadar olan zaman dilimlerinde kabul edileceği belirtildi.Hamad bin Halife Al Sani kimdir?1995 yılında Katar'da yönetimi devralan Hamad bin Halife Al Sani, ülkenin modernleşmesinde rol aldı. Emir Hamad, 25 Haziran 2013 tarihinde kendi isteğiyle tahtı o dönem veliaht prens olan oğlu, mevcut Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani’ye devretmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/katar-eski-emiri-seyh-hamed-bin-halife-al-sani-hayatini-kaybetti-ulkede-4-gunluk-resmi-yas--1107193185.html
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katar, ortadoğu, temim bin hamad al sani, cenaze töreni
katar, ortadoğu, temim bin hamad al sani, cenaze töreni
Eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani, başkent Doha’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ülkede 4 günlük yas ilan edilmişti.
Eski Emir için Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla Doha'daki Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Katar Emirlik Divanı tarafından bu sabah yapılan açıklamada cenaze namazının ardından naaşın Lusail Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtilmişti.
Kraliyet Divanı, ülkede bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Yas süresince bayrakların yarıya indirileceği, yarından itibaren ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalara ara verileceği (resmi tatil ilan edildiği) aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, devlet liderleri, kraliyet ailesi üyeleri, üst düzey yetkililer ve vatandaşlardan taziyeleri Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bilgisi paylaşıldı.
Taziyelerin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yerel saatle 08.00 - 11.30 ile ikindi namazından yatsı namazına kadar olan zaman dilimlerinde kabul edileceği belirtildi.
Hamad bin Halife Al Sani kimdir?
1995 yılında Katar'da yönetimi devralan Hamad bin Halife Al Sani, ülkenin modernleşmesinde rol aldı.
Emir Hamad, 25 Haziran 2013 tarihinde kendi isteğiyle tahtı o dönem veliaht prens olan oğlu, mevcut Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani’ye devretmişti.