https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/katar-eski-emiri-seyh-hamed-bin-halife-al-sani-hayatini-kaybetti-ulkede-4-gunluk-resmi-yas--1107193185.html

Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti: Ülkede 4 günlük resmi yas, Erdoğan'dan taziye

Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti: Ülkede 4 günlük resmi yas, Erdoğan'dan taziye

Sputnik Türkiye

Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Halife Al Sani kimdir?

2026-07-12T12:10+0300

2026-07-12T12:10+0300

2026-07-12T13:29+0300

dünya

şeyh temim bin hamed al sani

katar

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107193028_0:246:2048:1397_1920x0_80_0_0_e5d7d212e7e4e5cc2358c18658784810.jpg

Katar Emirlik Divanı'nın açıklamasında, "Allah'ın takdirine ve hükmüne iman ederek, merhum Babamız Emir Hazretleri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülkemizin büyük kaybını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.Yas kararına göre 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı tüm kurumlarda çalışmalar durdurulacak. Çalışanlar 19 Temmuz Pazar günü görevlerine dönecek. Ülke genelindeki tüm resmi bayraklar da yas süresince yarıya indirilecek.Görevi oğluna devretmiştiŞeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında Körfez monarşilerinde nadir görülen bir kararla görevini kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretti. O tarihte 33 yaşında olan Temim bin Hamed Al Sani, Katar'ın yeni emiri olmuştu.Şeyh Hamed, aktif yönetimden çekilmiş olmasına rağmen ülkenin kalkınma sürecinin sembol isimlerinden biri olarak görülmeye devam etti. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde tribünlerden büyük alkış alan eski emir, Arap basınına göre "organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan uzun vadeli vizyonun mimarlarından biri olarak" anılıyordu.Erdoğan'dan eski Katar Emiri için taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı: Cenaze töreni detaylarıŞeyh Hamed bin Halife Al Sani için cenaze namazının akşam namazının ardından başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacağı, naaşının ise Lusail Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ise devlet başkanları, Al Sani ailesi üyeleri, üst düzey yetkililer ve vatandaşların taziyelerini Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bildirildi. Taziye kabulünün 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde sabah 08.00-11.30 saatleri arasında, ayrıca ikindi namazından yatsı namazına kadar süreceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/hurmuzde-gerilim-tirmaniyor-iran-hurmuz-bogazini-kapatti-abd-yeni-saldiri-baslatti-1107190199.html

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şeyh temim bin hamed al sani, katar, haberler