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Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti: Ülkede 4 günlük resmi yas, Erdoğan'dan taziye
Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti: Ülkede 4 günlük resmi yas, Erdoğan'dan taziye
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Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Halife Al Sani kimdir?
2026-07-12T12:10+0300
2026-07-12T13:29+0300
dünya
şeyh temim bin hamed al sani
katar
haberler
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Katar Emirlik Divanı'nın açıklamasında, "Allah'ın takdirine ve hükmüne iman ederek, merhum Babamız Emir Hazretleri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülkemizin büyük kaybını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.Yas kararına göre 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı tüm kurumlarda çalışmalar durdurulacak. Çalışanlar 19 Temmuz Pazar günü görevlerine dönecek. Ülke genelindeki tüm resmi bayraklar da yas süresince yarıya indirilecek.Görevi oğluna devretmiştiŞeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında Körfez monarşilerinde nadir görülen bir kararla görevini kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretti. O tarihte 33 yaşında olan Temim bin Hamed Al Sani, Katar'ın yeni emiri olmuştu.Şeyh Hamed, aktif yönetimden çekilmiş olmasına rağmen ülkenin kalkınma sürecinin sembol isimlerinden biri olarak görülmeye devam etti. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde tribünlerden büyük alkış alan eski emir, Arap basınına göre "organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan uzun vadeli vizyonun mimarlarından biri olarak" anılıyordu.Erdoğan'dan eski Katar Emiri için taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı: Cenaze töreni detaylarıŞeyh Hamed bin Halife Al Sani için cenaze namazının akşam namazının ardından başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacağı, naaşının ise Lusail Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ise devlet başkanları, Al Sani ailesi üyeleri, üst düzey yetkililer ve vatandaşların taziyelerini Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bildirildi. Taziye kabulünün 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde sabah 08.00-11.30 saatleri arasında, ayrıca ikindi namazından yatsı namazına kadar süreceği belirtildi.
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şeyh temim bin hamed al sani, katar, haberler
şeyh temim bin hamed al sani, katar, haberler

Katar eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani hayatını kaybetti: Ülkede 4 günlük resmi yas, Erdoğan'dan taziye

12:10 12.07.2026 (güncellendi: 13:29 12.07.2026)
© REUTERS Fadi Al-AssaadKatar eski emiri El Sani
Katar eski emiri El Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© REUTERS Fadi Al-Assaad
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Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, 'ülkenin modernleşme sürecine yön veren isimlerden biri olarak görülen Al Sani'nin pazar sabahı hayatını kaybettiği ' duyuruldu. Vefatın ardından ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi.
Katar Emirlik Divanı'nın açıklamasında, "Allah'ın takdirine ve hükmüne iman ederek, merhum Babamız Emir Hazretleri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülkemizin büyük kaybını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yas kararına göre 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı tüm kurumlarda çalışmalar durdurulacak. Çalışanlar 19 Temmuz Pazar günü görevlerine dönecek. Ülke genelindeki tüm resmi bayraklar da yas süresince yarıya indirilecek.

Görevi oğluna devretmişti

Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında Körfez monarşilerinde nadir görülen bir kararla görevini kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretti. O tarihte 33 yaşında olan Temim bin Hamed Al Sani, Katar'ın yeni emiri olmuştu.
© REUTERS Ahmed JadallahYaser Arafat ve Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani
Yaser Arafat ve Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
Yaser Arafat ve Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani
© REUTERS Ahmed Jadallah
Şeyh Hamed, aktif yönetimden çekilmiş olmasına rağmen ülkenin kalkınma sürecinin sembol isimlerinden biri olarak görülmeye devam etti. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde tribünlerden büyük alkış alan eski emir, Arap basınına göre "organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan uzun vadeli vizyonun mimarlarından biri olarak" anılıyordu.

Erdoğan'dan eski Katar Emiri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı:

Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım, Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan, İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Cenaze töreni detayları

Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için cenaze namazının akşam namazının ardından başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacağı, naaşının ise Lusail Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ise devlet başkanları, Al Sani ailesi üyeleri, üst düzey yetkililer ve vatandaşların taziyelerini Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bildirildi. Taziye kabulünün 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde sabah 08.00-11.30 saatleri arasında, ayrıca ikindi namazından yatsı namazına kadar süreceği belirtildi.
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