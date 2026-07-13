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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/erdogan-haftanin-ilk-gununde-kabineyi-topluyor-gundemde-hangi-maddeler-var-1107218229.html
Erdoğan haftanın ilk gününde kabineyi topluyor: Gündemde hangi maddeler var?
Erdoğan haftanın ilk gününde kabineyi topluyor: Gündemde hangi maddeler var?
Sputnik Türkiye
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T15:13+0300
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recep tayyip erdoğan
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Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak.Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacakGazze, İran ve ekonomi başlıkları masada olacak Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.Kabine'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-selamla-bir-araya-geldi-1107174466.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, ankara, i̇ran, nato
recep tayyip erdoğan, türkiye, ankara, i̇ran, nato

Erdoğan haftanın ilk gününde kabineyi topluyor: Gündemde hangi maddeler var?

15:13 13.07.2026
© AA / Muhammed Selim KorkutataErdoğan duyurdu: 18-25 yaş çiftlerin kredi tutarı yükseltildi
Erdoğan duyurdu: 18-25 yaş çiftlerin kredi tutarı yükseltildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak.
Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak.
Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.
Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak
Gazze, İran ve ekonomi başlıkları masada olacak Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.
Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.
Kabine'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi
10 Temmuz, 20:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
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