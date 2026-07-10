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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.Karşılamanın ardından bir süre sohbet eden Erdoğan ve Selam, çalışma yemeğine katılarak ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-liberya-cumhurbaskani-boakaiyi-kabul-etti-1107171739.html
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türkiye, lübnan, güney lübnan, lübnan güçleri, lübnan ordusu, lübnan dışişleri bakanlığı
türkiye, lübnan, güney lübnan, lübnan güçleri, lübnan ordusu, lübnan dışişleri bakanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi

20:04 10.07.2026
© AA / TCBB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / TCBB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılamanın ardından bir süre sohbet eden Erdoğan ve Selam, çalışma yemeğine katılarak ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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