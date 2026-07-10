https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-selamla-bir-araya-geldi-1107174466.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.Karşılamanın ardından bir süre sohbet eden Erdoğan ve Selam, çalışma yemeğine katılarak ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-liberya-cumhurbaskani-boakaiyi-kabul-etti-1107171739.html

türki̇ye

lübnan

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Sputnik Türkiye

türkiye, lübnan, güney lübnan, lübnan güçleri, lübnan ordusu, lübnan dışişleri bakanlığı