https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-selamla-bir-araya-geldi-1107174466.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T20:04+0300
2026-07-10T20:04+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.Karşılamanın ardından bir süre sohbet eden Erdoğan ve Selam, çalışma yemeğine katılarak ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/cumhurbaskani-erdogan-liberya-cumhurbaskani-boakaiyi-kabul-etti-1107171739.html
türki̇ye
lübnan
güney lübnan
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türkiye, lübnan, güney lübnan, lübnan güçleri, lübnan ordusu, lübnan dışişleri bakanlığı
türkiye, lübnan, güney lübnan, lübnan güçleri, lübnan ordusu, lübnan dışişleri bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılamanın ardından bir süre sohbet eden Erdoğan ve Selam, çalışma yemeğine katılarak ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.