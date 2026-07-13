Doğu Karadeniz'in su sıcaklığı 26 dereceye çıktı: 'Sıcak havuz' oldu

"Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde temmuz ve ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 derecelere kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle temmuz sonu ve ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda.

26 derece, risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı."