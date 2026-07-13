https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/asiri-sicaklar-italyanin-unlu-peynirini-tehdit-ediyor-parmesani-yiyen-son-nesil-olmak-istemiyoruz-1107208489.html

Aşırı sıcaklar İtalya'nın ünlü peynirini tehdit ediyor: 'Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz'

Aşırı sıcaklar İtalya'nın ünlü peynirini tehdit ediyor: 'Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz'

Sputnik Türkiye

İtalya'da rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgaları, dünyaca ünlü Parmigiano Reggiano (Parmesan) peynirinin üretimini tehdit ediyor. Aşırı sıcaklar süt... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T10:44+0300

2026-07-13T10:44+0300

2026-07-13T10:44+0300

yaşam

i̇talya

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Avrupa'da son iki ayda yaşanan sıcak hava dalgaları termometreleri 40 derecenin üzerine taşıdı. Daha önceki yıllarda 30 dereceler bile yüksek sıcaklık olarak değerlendirirken yeni sıcak hava dalgası, başta Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere bazı önemli sektörleri de etkiledi.Aşırı sıcak, süt verimini ve kalitesini düşürüyorİtalya'nın ünlü peyniri parmesan üretiminde ise sıcak havaya bağlı yeni tehditler ortaya çıktı. Parmigiano Reggiano Konsorsiyumu Başkanı ve ailesinin 1895 yılında kurduğu süt çiftliğini işleten Nicola Bertinelli, aşırı sıcakların süt üretimi üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyledi.Bertinelli, "Aşırı sıcak sütümüzün hem kalitesini hem de miktarını etkiliyor." dedi.Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte ineklerin daha fazla yattığını, daha az yem tükettiğini ve süt üretiminin yüzde 10'a kadar düştüğünü belirten Bertinelli, bu durumun peynir üretimini doğrudan etkilediğini ifade etti.Kuraklık yem üretimini tehdit ediyorGerçek parmesan üretimine yalnızca Emilia-Romagna ağırlıklı beş ilde izin veriliyor. Üretimde kullanılan ineklerin ise yalnızca bu bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor.Bertinelli, "Yağmur yağmazsa ot büyümez, saman üretilemez ve peynirin yapılması için gerekli süt elde edilemez." diye konuştu.Çiftliklerde sıcakla mücadele amacıyla fanlar ve su püskürtme sistemleri kurulurken, bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.Olgunlaştırma depolarında enerji tüketimi yüzde 30 arttıArtan enerji faturaları yalnızca çiftçileri değil, peynirlerin en az 12 ay, bazen ise üç yıl veya daha uzun süre olgunlaştırıldığı depoları da etkiliyor.Credito Emiliano bünyesindeki Magazzini Generali delle Tagliate (MGT) şirketinin Reggio Emilia ve Modena'daki iki deposunda toplam değeri 300 milyon euronun üzerinde olan 500 binden fazla parmesan tekerleği muhafaza ediliyor.MGT Direktörü Giancarlo Ravanetti, "Bu yılın en yoğun sıcak hava dalgaları sırasında günlük enerji tüketimimiz yaklaşık yüzde 30 arttı." dedi.Gıda şirketi GranTerre'nin Uluslararası Satış Direktörü Paolo Ganzerli de aşırı hava olaylarının sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekti.Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euro gelir sağlayan parmesan sektörü binlerce kişiye istihdam sağlarken, bölge ekonomisinin de temel taşlarından biri konumunda.Ganzerli, "Parmesan 800 yıldan uzun süredir varlığını sürdürüyor." diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/arastirma-hazirandaki-sicak-hava-dalgasi-ingilterede-gunde-440-kisinin-olumune-yol-acti-1107208288.html

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