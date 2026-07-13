https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/disisleri-sozcusunden-avrupa-komisyonuna-kibris-ozel-temsilcisi-tepkisi-tarafsizligini-yitirdigini-1107220683.html
Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Komisyonu’na ‘Kıbrıs Özel Temsilcisi’ tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğini hatırlatıyoruz
Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Komisyonu’na ‘Kıbrıs Özel Temsilcisi’ tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğini hatırlatıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin, "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T16:40+0300
2026-07-13T16:40+0300
2026-07-13T16:40+0300
dünya
avrupa komisyonu
kıbrıs
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085019426_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0fe746035cf74f525c7d2e2edb20d093.jpg
Keçeli, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ekledi:‘Artık idrak edilmeli’Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere "AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğinin gözlemlendiğini" belirten Keçeli, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-hurmuz-bogazini-aliyoruz-bogazin-koruyucusu-olacagiz-bogazi-korumak-icin-para-alacagiz-1107218764.html
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085019426_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a31b43ee1a5dae5e9c1d994d83a97a56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa komisyonu, kıbrıs, haberler
avrupa komisyonu, kıbrıs, haberler
Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Komisyonu’na ‘Kıbrıs Özel Temsilcisi’ tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğini hatırlatıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin, "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
Keçeli, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ekledi:
Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere "AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğinin gözlemlendiğini" belirten Keçeli, şunları kaydetti:
Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB’nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz.