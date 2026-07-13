Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Komisyonu’na ‘Kıbrıs Özel Temsilcisi’ tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğini hatırlatıyoruz

Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.