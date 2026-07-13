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Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Komisyonu’na ‘Kıbrıs Özel Temsilcisi’ tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğini hatırlatıyoruz
Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Komisyonu’na ‘Kıbrıs Özel Temsilcisi’ tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğini hatırlatıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin, "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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Keçeli, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ekledi:‘Artık idrak edilmeli’Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere "AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğinin gözlemlendiğini" belirten Keçeli, şunları kaydetti:
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avrupa komisyonu, kıbrıs, haberler

Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Komisyonu’na ‘Kıbrıs Özel Temsilcisi’ tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğini hatırlatıyoruz

16:40 13.07.2026
© AADışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin, "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
Keçeli, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ekledi:

Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

‘Artık idrak edilmeli’

Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere "AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğinin gözlemlendiğini" belirten Keçeli, şunları kaydetti:

Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB’nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz.

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