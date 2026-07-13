https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/burdurda-kene-can-aldi-55-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107225218.html

Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Burdur'da vücuduna kene tutunmasının ardından Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Fatma Duran, sevk edildiği... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T20:12+0300

2026-07-13T20:12+0300

2026-07-13T20:12+0300

türki̇ye

burdur

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

hasta

ağır hasta

hasta sayısı

hasta güvenliği

bulaşıcı hastalık

bulaşıcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107225057_0:105:3241:1928_1920x0_80_0_0_e30507dd06e62ac35cfd3e0f2fb9a642.jpg

Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran'ın yaklaşık iki hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada vücuduna kene tutundu.İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne başvuran Duran, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-60-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1106998319.html

türki̇ye

burdur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burdur, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hasta, ağır hasta, hasta sayısı, hasta güvenliği, bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, bulaşma