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Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Burdur'da vücuduna kene tutunmasının ardından Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Fatma Duran, sevk edildiği... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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burdur
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
hasta
ağır hasta
hasta sayısı
hasta güvenliği
bulaşıcı hastalık
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Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran'ın yaklaşık iki hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada vücuduna kene tutundu.İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne başvuran Duran, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-60-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1106998319.html
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burdur, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hasta, ağır hasta, hasta sayısı, hasta güvenliği, bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, bulaşma
burdur, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hasta, ağır hasta, hasta sayısı, hasta güvenliği, bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, bulaşma

Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

20:12 13.07.2026
© AA / Hale PakBurdur'da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Fatma Duran (55), sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Burdur'da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Fatma Duran (55), sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Hale Pak
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Burdur'da vücuduna kene tutunmasının ardından Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Fatma Duran, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran'ın yaklaşık iki hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada vücuduna kene tutundu.
İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne başvuran Duran, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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TÜRKİYE
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
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