https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/burdurda-kene-can-aldi-55-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107225218.html
Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Burdur'da vücuduna kene tutunmasının ardından Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Fatma Duran, sevk edildiği... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T20:12+0300
2026-07-13T20:12+0300
2026-07-13T20:12+0300
türki̇ye
burdur
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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ağır hasta
hasta sayısı
hasta güvenliği
bulaşıcı hastalık
bulaşıcı
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Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran'ın yaklaşık iki hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada vücuduna kene tutundu.İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne başvuran Duran, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-60-yasindaki-hasta-hayatini-kaybetti-1106998319.html
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burdur, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hasta, ağır hasta, hasta sayısı, hasta güvenliği, bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, bulaşma
burdur, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), hasta, ağır hasta, hasta sayısı, hasta güvenliği, bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, bulaşma
Burdur'da kene can aldı: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Burdur'da vücuduna kene tutunmasının ardından Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Fatma Duran, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran'ın yaklaşık iki hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada vücuduna kene tutundu.
İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne başvuran Duran, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.