https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/borsa-istanbulda-takas-tarihleri-degisti-1107211403.html
Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti
Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle takas işlemlerinin tarihlerini güncelledi. Buna göre, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T11:58+0300
2026-07-13T11:58+0300
2026-07-13T11:58+0300
ekonomi̇
borsa
takas
borsa i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8a32620810761dd5ce93ae2fc6255c50.jpg
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihleri değişti.Yapılan düzenlemeye göre, pay piyasasında bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü yapılacak.15 Temmuz'da borsa kapalı mı?Resmi tatil nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul'da seans gerçekleştirilmeyecek.Yatırımcıların işlem ve takas planlamalarını güncellenen takvime göre yapmaları gerekiyor.VİOP'ta da takas işlemleri yapılmayacakÖte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında endeks ve pay vadeli kontratlarda, 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/vergi-borcuna-taksit-yogunlugu-basvurular-suruyor-1107210039.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_14d7a7d020414ed9cb441b5073b45e7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa, takas, borsa i̇stanbul
borsa, takas, borsa i̇stanbul
Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti
Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle takas işlemlerinin tarihlerini güncelledi. Buna göre, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarınki işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihleri değişti.
Yapılan düzenlemeye göre, pay piyasasında bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü yapılacak.
15 Temmuz'da borsa kapalı mı?
Resmi tatil nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul'da seans gerçekleştirilmeyecek.
Yatırımcıların işlem ve takas planlamalarını güncellenen takvime göre yapmaları gerekiyor.
VİOP'ta da takas işlemleri yapılmayacak
Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında endeks ve pay vadeli kontratlarda, 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.