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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/borsa-istanbulda-takas-tarihleri-degisti-1107211403.html
Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti
Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle takas işlemlerinin tarihlerini güncelledi. Buna göre, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T11:58+0300
2026-07-13T11:58+0300
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takas
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihleri değişti.Yapılan düzenlemeye göre, pay piyasasında bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü yapılacak.15 Temmuz'da borsa kapalı mı?Resmi tatil nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul'da seans gerçekleştirilmeyecek.Yatırımcıların işlem ve takas planlamalarını güncellenen takvime göre yapmaları gerekiyor.VİOP'ta da takas işlemleri yapılmayacakÖte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında endeks ve pay vadeli kontratlarda, 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/vergi-borcuna-taksit-yogunlugu-basvurular-suruyor-1107210039.html
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borsa, takas, borsa i̇stanbul
borsa, takas, borsa i̇stanbul

Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti

11:58 13.07.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle takas işlemlerinin tarihlerini güncelledi. Buna göre, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarınki işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihleri değişti.
Yapılan düzenlemeye göre, pay piyasasında bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü yapılacak.

15 Temmuz'da borsa kapalı mı?

Resmi tatil nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul'da seans gerçekleştirilmeyecek.
Yatırımcıların işlem ve takas planlamalarını güncellenen takvime göre yapmaları gerekiyor.

VİOP'ta da takas işlemleri yapılmayacak

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında endeks ve pay vadeli kontratlarda, 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
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