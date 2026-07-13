https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/borsa-istanbulda-takas-tarihleri-degisti-1107211403.html

Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti

Borsa İstanbul'da takas tarihleri değişti

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle takas işlemlerinin tarihlerini güncelledi. Buna göre, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T11:58+0300

2026-07-13T11:58+0300

2026-07-13T11:58+0300

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borsa

takas

borsa i̇stanbul

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihleri değişti.Yapılan düzenlemeye göre, pay piyasasında bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Perşembe, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü yapılacak.15 Temmuz'da borsa kapalı mı?Resmi tatil nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul'da seans gerçekleştirilmeyecek.Yatırımcıların işlem ve takas planlamalarını güncellenen takvime göre yapmaları gerekiyor.VİOP'ta da takas işlemleri yapılmayacakÖte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında endeks ve pay vadeli kontratlarda, 15 Temmuz tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/vergi-borcuna-taksit-yogunlugu-basvurular-suruyor-1107210039.html

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