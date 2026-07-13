Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/bati-icin-cinden-kopmanin-faturasi-agir-236-trilyon-dolar-1107210817.html
Batı için Çin'den kopmanın faturası ağır: 23,6 trilyon dolar
Batı için Çin'den kopmanın faturası ağır: 23,6 trilyon dolar
Sputnik Türkiye
Avrupa ve ABD'nin Çin'e olan ekonomik bağımlılığını sonlandırması tam 25 yıl sürecek ve trilyonlarca dolarlık devasa bir ek yatırım gerektirecek. Üstelik bu... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T11:21+0300
2026-07-13T11:19+0300
ekonomi̇
abd
avrupa
batı
avrupa birliği
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030099_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1391b9fe8eceb24864b711fff09730ee.jpg
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY'ın bir kolu olan EY-Parthenon tarafından hazırlanan analiz, Batı dünyasının Çin ekonomisinden ‘kopma’ çabalarının faturasını gözler önüne serdi. Uzmanlar, Avrupa ve ABD’de yeni üretim tesisleri, lojistik ağlar, işleme kapasiteleri, araştırma merkezleri kurulması ve Çinli şirketlere ait yazılımların değiştirilmesi gibi kritik kalemlerin maliyetlerini hesapladı.Ülke ülke ek yatırım maliyetleriRapora göre, 25 yıllık süreçte Çin bağımlılığını sıfırlamak için yapılması gereken ek yatırımların dağılımı şu şekilde:‘Yıllık 940 milyar dolar ek yük getirecek’Batı dünyasının Çin'den ayrışmak için her yıl toplamda yaklaşık 940 milyar dolar ek harcama yapması gerekiyor.ABD'nin yıllık payı: Yaklaşık 550 milyar dolar. Bu rakam, ABD'li teknoloji devlerinin 2025 yılında veri merkezleri kurmak için ayırdığı 600 milyar dolarlık bütçeye oldukça yakın.Avrupa Birliği'nin durumu: AB'nin bu hedef için mevcut yıllık bütçesini neredeyse iki katına çıkarması gerekecek.EY-Parthenon analisti Mats Persson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu uyarıda bulundu:Enflasyon ve faiz artışı kapıdaRaporda, Çin'deki satış fiyatlarının Batı'ya kıyasla yüzde 20 ile yüzde 100 arasında daha ucuzolduğuna dikkat çekildi. Çin ekonomisinden kopuş, bu ucuz maliyet avantajının kaybedilmesi anlamına geliyor.Uzmanlar, yıllık 940 milyar dolarlık yatırımın teorik olarak "imkansız" olmadığını ancak bunun altyapı ve savunma gibi mevcut harcama planlarının üzerine binecek ek bir yük olduğunu belirtiyor. Bu durum fiyatları ve merkez bankalarının politika faizlerini yukarı çekecek. Tahminlere göre, Avrupa'daki belirli sektörlerde fiyatlar yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasında artış gösterebilir.Çin süreci baltalayabilir mi?Natixis Bankası analisti Alicia Garcia-Herrero, Batı'nın Çin'e olan bağımlılığını kısa vadede tamamen bitirmesinin imkansız olduğunu vurguladı.Garcia-Herrero, "Sorun sadece bunun ne kadara mal olacağı değil. Çin, nadir toprak elementlerinden ilaç hammaddelerine kadar uzanan geniş tedarik kontrol mekanizmalarını kullanarak bu ayrışma sürecini durdurmak için müdahale edebilir"diyerek riskin sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-cernomorsk-limanindaki-iki-feribotu-ve-bir-konteyner-gemisini-imha-etti-1107209732.html
batı
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030099_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_94a3181f3d5c19ab8e8b6cf9e166933b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, avrupa, batı, avrupa birliği, çin
abd, avrupa, batı, avrupa birliği, çin

Batı için Çin'den kopmanın faturası ağır: 23,6 trilyon dolar

11:21 13.07.2026
© İHAeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© İHA
Abone ol
Avrupa ve ABD'nin Çin'e olan ekonomik bağımlılığını sonlandırması tam 25 yıl sürecek ve trilyonlarca dolarlık devasa bir ek yatırım gerektirecek. Üstelik bu süreç enflasyonu da tetikleyebilir.
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY'ın bir kolu olan EY-Parthenon tarafından hazırlanan analiz, Batı dünyasının Çin ekonomisinden ‘kopma’ çabalarının faturasını gözler önüne serdi. Uzmanlar, Avrupa ve ABD’de yeni üretim tesisleri, lojistik ağlar, işleme kapasiteleri, araştırma merkezleri kurulması ve Çinli şirketlere ait yazılımların değiştirilmesi gibi kritik kalemlerin maliyetlerini hesapladı.

Ülke ülke ek yatırım maliyetleri

Rapora göre, 25 yıllık süreçte Çin bağımlılığını sıfırlamak için yapılması gereken ek yatırımların dağılımı şu şekilde:
ABD: 13,7 trilyon dolar
Euro Bölgesi: 9,1 trilyon dolar
İngiltere: 800 milyar dolar
Toplam fatura: 23,6 trilyon dolar

‘Yıllık 940 milyar dolar ek yük getirecek’

Batı dünyasının Çin'den ayrışmak için her yıl toplamda yaklaşık 940 milyar dolar ek harcama yapması gerekiyor.
ABD'nin yıllık payı: Yaklaşık 550 milyar dolar. Bu rakam, ABD'li teknoloji devlerinin 2025 yılında veri merkezleri kurmak için ayırdığı 600 milyar dolarlık bütçeye oldukça yakın.
Avrupa Birliği'nin durumu: AB'nin bu hedef için mevcut yıllık bütçesini neredeyse iki katına çıkarması gerekecek.
EY-Parthenon analisti Mats Persson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu uyarıda bulundu:
"Tedarik zincirlerini yerelleştirirken bu aşırı yüksek maliyetleri vergi mükelleflerine ve tüketicilere yansıtmamak, önümüzdeki yıllarda hükümetlerin ve iş dünyasının karşılaşacağı en zorlu sınavlardan biri olacak."

Enflasyon ve faiz artışı kapıda

Raporda, Çin'deki satış fiyatlarının Batı'ya kıyasla yüzde 20 ile yüzde 100 arasında daha ucuzolduğuna dikkat çekildi. Çin ekonomisinden kopuş, bu ucuz maliyet avantajının kaybedilmesi anlamına geliyor.
Uzmanlar, yıllık 940 milyar dolarlık yatırımın teorik olarak "imkansız" olmadığını ancak bunun altyapı ve savunma gibi mevcut harcama planlarının üzerine binecek ek bir yük olduğunu belirtiyor. Bu durum fiyatları ve merkez bankalarının politika faizlerini yukarı çekecek. Tahminlere göre, Avrupa'daki belirli sektörlerde fiyatlar yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasında artış gösterebilir.

Çin süreci baltalayabilir mi?

Natixis Bankası analisti Alicia Garcia-Herrero, Batı'nın Çin'e olan bağımlılığını kısa vadede tamamen bitirmesinin imkansız olduğunu vurguladı.
Garcia-Herrero, "Sorun sadece bunun ne kadara mal olacağı değil. Çin, nadir toprak elementlerinden ilaç hammaddelerine kadar uzanan geniş tedarik kontrol mekanizmalarını kullanarak bu ayrışma sürecini durdurmak için müdahale edebilir"diyerek riskin sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik olduğunu vurguladı.
Rus fırkateyni Kalibr füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Çernomorsk Limanı'ndaki iki feribotu ve bir konteyner gemisini imha etti
10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала