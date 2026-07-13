https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/bati-icin-cinden-kopmanin-faturasi-agir-236-trilyon-dolar-1107210817.html

Batı için Çin'den kopmanın faturası ağır: 23,6 trilyon dolar

Batı için Çin'den kopmanın faturası ağır: 23,6 trilyon dolar

Sputnik Türkiye

Avrupa ve ABD'nin Çin'e olan ekonomik bağımlılığını sonlandırması tam 25 yıl sürecek ve trilyonlarca dolarlık devasa bir ek yatırım gerektirecek. Üstelik bu... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T11:21+0300

2026-07-13T11:21+0300

2026-07-13T11:19+0300

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Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY'ın bir kolu olan EY-Parthenon tarafından hazırlanan analiz, Batı dünyasının Çin ekonomisinden ‘kopma’ çabalarının faturasını gözler önüne serdi. Uzmanlar, Avrupa ve ABD’de yeni üretim tesisleri, lojistik ağlar, işleme kapasiteleri, araştırma merkezleri kurulması ve Çinli şirketlere ait yazılımların değiştirilmesi gibi kritik kalemlerin maliyetlerini hesapladı.Ülke ülke ek yatırım maliyetleriRapora göre, 25 yıllık süreçte Çin bağımlılığını sıfırlamak için yapılması gereken ek yatırımların dağılımı şu şekilde:‘Yıllık 940 milyar dolar ek yük getirecek’Batı dünyasının Çin'den ayrışmak için her yıl toplamda yaklaşık 940 milyar dolar ek harcama yapması gerekiyor.ABD'nin yıllık payı: Yaklaşık 550 milyar dolar. Bu rakam, ABD'li teknoloji devlerinin 2025 yılında veri merkezleri kurmak için ayırdığı 600 milyar dolarlık bütçeye oldukça yakın.Avrupa Birliği'nin durumu: AB'nin bu hedef için mevcut yıllık bütçesini neredeyse iki katına çıkarması gerekecek.EY-Parthenon analisti Mats Persson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu uyarıda bulundu:Enflasyon ve faiz artışı kapıdaRaporda, Çin'deki satış fiyatlarının Batı'ya kıyasla yüzde 20 ile yüzde 100 arasında daha ucuzolduğuna dikkat çekildi. Çin ekonomisinden kopuş, bu ucuz maliyet avantajının kaybedilmesi anlamına geliyor.Uzmanlar, yıllık 940 milyar dolarlık yatırımın teorik olarak "imkansız" olmadığını ancak bunun altyapı ve savunma gibi mevcut harcama planlarının üzerine binecek ek bir yük olduğunu belirtiyor. Bu durum fiyatları ve merkez bankalarının politika faizlerini yukarı çekecek. Tahminlere göre, Avrupa'daki belirli sektörlerde fiyatlar yüzde 1 ile yüzde 2,5 arasında artış gösterebilir.Çin süreci baltalayabilir mi?Natixis Bankası analisti Alicia Garcia-Herrero, Batı'nın Çin'e olan bağımlılığını kısa vadede tamamen bitirmesinin imkansız olduğunu vurguladı.Garcia-Herrero, "Sorun sadece bunun ne kadara mal olacağı değil. Çin, nadir toprak elementlerinden ilaç hammaddelerine kadar uzanan geniş tedarik kontrol mekanizmalarını kullanarak bu ayrışma sürecini durdurmak için müdahale edebilir"diyerek riskin sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-cernomorsk-limanindaki-iki-feribotu-ve-bir-konteyner-gemisini-imha-etti-1107209732.html

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