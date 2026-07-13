https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/bakan-gurlek-acikladi-muhsin-yazicioglunun-olumu-sorusturmasinda-25-gozalti-1107206987.html

Bakan Gürlek açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasında 25 gözaltı

Bakan Gürlek açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturmasında 25 gözaltı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüphelinin yakalandığını... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T10:07+0300

2026-07-13T10:07+0300

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akın gürlek

muhsin yazıcıoğlu

ankara

kahramanmaraş

i̇stanbul

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni açıklamalarda bulundu.Bakan Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu soruşturmanın millet vicdanında derin iz bıraktığını ve yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini belirterek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi amacıyla yargı makamları ile kolluk kuvvetlerinin güçlü koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Paylaşımda, soruşturmanın 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiği hatırlatılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği bildirildi.29 şüpheli tespit edildiBakan Gürlek, soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini kaydetti. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Paylaşımda, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği belirtilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sgkdan-elden-maas-odeyene-agir-yaptirim-cezalar-396-bin-tlyi-buluyor-1107204675.html

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ankara

kahramanmaraş

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akın gürlek, muhsin yazıcıoğlu, ankara, kahramanmaraş, i̇stanbul