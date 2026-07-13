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Araştırma: Haziran'daki sıcak hava dalgası İngiltere'de günde 440 kişinin ölümüne yol açtı
Araştırma: Haziran'daki sıcak hava dalgası İngiltere'de günde 440 kişinin ölümüne yol açtı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında etkili olan hava sıcaklıkları üzerine yaptıkları analizde, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 2 bin 700 kişinin... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T10:15+0300
2026-07-13T10:15+0300
yaşam
i̇ngiltere
imperial college london
hava sıcaklığı
aşırı sıcaklar
araştırma
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İngiltere ve Galler'de Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgasının zirve yaptığı üç gün boyunca günde yaklaşık 440 kişinin erken ölümüne yol açmış olabileceği açıklandı.Imperial College London öncülüğünde yapılan analizde, Mayıs ve Haziran 2026'da yaşanan iki sıcak hava dalgası nedeniyle toplam yaklaşık 2 bin 700 kişinin normalden erken yaşamını yitirdiği tahmin edildi.Araştırmaya göre, Haziran ayındaki sıcak hava dalgasında meydana gelen ölümlerin yaklaşık yüzde 38'i, Mayıs ayındaki ölümlerin ise yaklaşık yüzde 60'ı insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmanın sıcaklıkları artırmasının sonucu olarak değerlendirildi.'İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını daha ölümcül hale getiriyor'Araştırmanın başyazarı Dr. Clair Barnes, aşırı sıcakların artık göz ardı edilemeyecek düzeyde can kaybına yol açtığını belirterek, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının bu tür olayların şiddetini sınırlayabileceğini ifade etti.Araştırma ekibinde yer alan İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) Dr. Mark McCarthy ise 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında görülen erken dönem sıcak hava dalgalarının sıcaklık rekorlarını kırdığını söyledi.Analize göre, iklim değişikliği bu sıcak hava dalgalarında sıcaklıkların 3 ila 4 derece daha yüksek seyretmesine katkıda bulundu.Avrupa genelinde de can kayıpları yaşandıAraştırmada, Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en geniş ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biri olduğu belirtildi.Ön değerlendirmelere göre Avrupa genelinde sıcak hava nedeniyle 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin edilirken, Almanya'da yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sicakliklar-40-dereceyi-asiyor-4-bolgede-kisa-sureli-yagmur-etkili-olacak-1107202006.html
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i̇ngiltere, imperial college london, hava sıcaklığı, aşırı sıcaklar, araştırma
i̇ngiltere, imperial college london, hava sıcaklığı, aşırı sıcaklar, araştırma

Araştırma: Haziran'daki sıcak hava dalgası İngiltere'de günde 440 kişinin ölümüne yol açtı

10:15 13.07.2026
© REUTERS Temilade AdelajaSıcak hava İngiltere
Sıcak hava İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© REUTERS Temilade Adelaja
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Bilim insanları geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayında etkili olan hava sıcaklıkları üzerine yaptıkları analizde, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 2 bin 700 kişinin aşırı sıcaklıktan ölmüş olabileceğini ortaya koydu.
İngiltere ve Galler'de Haziran ayında etkili olan sıcak hava dalgasının zirve yaptığı üç gün boyunca günde yaklaşık 440 kişinin erken ölümüne yol açmış olabileceği açıklandı.
Imperial College London öncülüğünde yapılan analizde, Mayıs ve Haziran 2026'da yaşanan iki sıcak hava dalgası nedeniyle toplam yaklaşık 2 bin 700 kişinin normalden erken yaşamını yitirdiği tahmin edildi.
Araştırmaya göre, Haziran ayındaki sıcak hava dalgasında meydana gelen ölümlerin yaklaşık yüzde 38'i, Mayıs ayındaki ölümlerin ise yaklaşık yüzde 60'ı insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmanın sıcaklıkları artırmasının sonucu olarak değerlendirildi.

'İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını daha ölümcül hale getiriyor'

Araştırmanın başyazarı Dr. Clair Barnes, aşırı sıcakların artık göz ardı edilemeyecek düzeyde can kaybına yol açtığını belirterek, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının bu tür olayların şiddetini sınırlayabileceğini ifade etti.
Araştırma ekibinde yer alan İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) Dr. Mark McCarthy ise 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında görülen erken dönem sıcak hava dalgalarının sıcaklık rekorlarını kırdığını söyledi.
Analize göre, iklim değişikliği bu sıcak hava dalgalarında sıcaklıkların 3 ila 4 derece daha yüksek seyretmesine katkıda bulundu.

Avrupa genelinde de can kayıpları yaşandı

Araştırmada, Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en geniş ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biri olduğu belirtildi.
Ön değerlendirmelere göre Avrupa genelinde sıcak hava nedeniyle 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin edilirken, Almanya'da yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
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