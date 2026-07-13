Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AHBAP açıklaması: Protokol neden feshedildi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında, Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü, 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı Belediye Meclisi kararının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, 26 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, söz konusu protokol Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025’te tek taraflı olarak feshedilmiştir. Protokole ilişkin belgeler de aşağıdaki ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.