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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ankara-buyuksehir-belediyesinden-ahbap-aciklamasi-protokol-neden-feshedildi-1107213504.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AHBAP açıklaması: Protokol neden feshedildi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AHBAP açıklaması: Protokol neden feshedildi?
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında 26 Eylül 2022'de yürürlüğe giren ABB AHBAP protokolünün Kasım 2025'te tek taraflı olarak sona... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ahbap iddialarına yanıt geldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında "Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi" için 26 Eylül 2022'de yürürlüğe giren protokolün, yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Kasım 2025'te tek taraflı feshedildiği belirtildi.X hesabından yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-dikkat-ceken-detaylar-haluk-leventin-asistaniyla-mesajlari-ortaya-1107208871.html
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ankara büyükşehir belediyesi, ahbap derneği, haluk levent
ankara büyükşehir belediyesi, ahbap derneği, haluk levent

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AHBAP açıklaması: Protokol neden feshedildi?

12:56 13.07.2026
© AA / Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında 26 Eylül 2022'de yürürlüğe giren ABB AHBAP protokolünün Kasım 2025'te tek taraflı olarak sona erdirildiği açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ahbap iddialarına yanıt geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında "Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi" için 26 Eylül 2022'de yürürlüğe giren protokolün, yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Kasım 2025'te tek taraflı feshedildiği belirtildi.
X hesabından yapılan açıklama şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında, Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü, 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı Belediye Meclisi kararının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, 26 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, söz konusu protokol Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025’te tek taraflı olarak feshedilmiştir. Protokole ilişkin belgeler de aşağıdaki ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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