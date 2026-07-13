https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-dikkat-ceken-detaylar-haluk-leventin-asistaniyla-mesajlari-ortaya-1107208871.html

Ahbap Derneği soruşturmasında dikkat çeken detaylar: Haluk Levent'in asistanıyla mesajları ortaya çıktı

Ahbap Derneği soruşturmasında dikkat çeken detaylar: Haluk Levent'in asistanıyla mesajları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ile birlikte 20 şüpheli hakkında gözaltı... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T10:54+0300

2026-07-13T10:54+0300

2026-07-13T10:54+0300

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haluk levent

ahbap derneği

levent

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, dernek üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Avukat Ece Güner'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konuldu.Başsavcılık soruşturmanın kapsamını açıkladıBaşsavcılık, soruşturmanın "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "örgüt üyeliği" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.Açıklamada, Haluk Levent'in çok sayıda şüpheliye ait banka hesabını kullandığının öne sürüldüğü, bu hesaplardan birinin de asistanı Yeliz K. adına kayıtlı olduğu iddia edildi.Başsavcılık açıklamasında, Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplara Ahbap Derneği hesaplarından yaklaşık 120 milyon lira para aktarımı yapıldığı iddiasına da yer verildi.Bahis ve para transferi iddialarıBaşsavcılığın açıklamasında, 2020-2026 yılları arasında Haluk Levent'in 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı, bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği de iddia edildi.Söz konusu iddiaların soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilirken, bu iddialara ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedildi.60 milyon dolarlık mağduriyet iddiasıBaşsavcılık açıklamasında, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı iddiasına ilişkin ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, Yeliz K. adına devredildiği öne sürülen gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler üzerine tescil edildiği, bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolar tutarında mağduriyet oluştuğunun iddia edildiği ifade edildi.Başsavcılık ayrıca, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına ilişkin ciddi emareler bulunduğunu ileri sürdü.Deprem bağışlarına ilişkin iddialarBaşsavcılık açıklamasında, Ahbap Derneği tarafından 6 Şubat depremleri sonrasında yaklaşık 158 milyon dolar bağış toplandığı, ancak aradan geçen üç yıla rağmen yapılması planlanan bazı konut projelerinin tamamlanmadığının öne sürüldüğü aktarıldı.Soruşturma kapsamında, deprem bağışlarının kullanımına ilişkin iddiaların da incelendiği bildirildi.Mesajlaşmalara ilişkin iddialar dosyada yer aldıSoruşturma dosyasına giren yazışmalara ilişkin Başsavcılık açıklamasında, Haluk Levent'in asistanı Yeliz K.'ya bazı kişilere "mide kanseri olduğuna ve para aradığına" dair haber yaymasını söylediğinin iddia edildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, yazışmalarda senetlerin kullanılacağı yönündeki endişelerin Haluk Levent'e iletildiğinin ve Levent'in asistanından kendisine ağlayarak sesli mesaj göndermesini istediğinin öne sürüldüğü ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/bakan-gurlek-acikladi-muhsin-yazicioglunun-olumu-sorusturmasinda-25-gozalti-1107206987.html

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