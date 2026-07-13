https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/altin-eriyor-altinin-grami-6-bin-125-lira-1107204923.html

Altın eriyor: Altının gramı 6 bin 125 lira

Altın eriyor: Altının gramı 6 bin 125 lira

Sputnik Türkiye

13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL ve ons altın fiyatı 4.070 dolardan güne başladı. İlk işlemlerde yüzde 1’in üzerinde düşüş yaşanıyor. Orta Doğu’da... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T09:42+0300

2026-07-13T09:42+0300

2026-07-13T09:42+0300

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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalarda geçen hafta %-1,32 değer kaybeden ons altın 4.120 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.070 dolardan fiyatlandı. Onstaki değer kaybı hafta başlarken %-1’in de üzerinde gerçekleşti.Gram altın ne kadar?Spot piyasada işlem gören 13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı cuma işlemlerini 6.222 TL’den tamamlamıştı.Altın neden düşüyor?Altında beklenti ne?Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarının seyrine ek olarak yarın ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin de kritik olduğunu aktaran analistler, “Mayısta 4,2’ye yükselen yıllık TÜFE’nin bir miktar gerilemesi söz konusu olabilir. Ancak son gelişmeler, bu gerilemenin geçici olabileceği izlenimini de artırabilir. Yüksek enflasyon, daha şahin FED’ beklentisini artırarak kıymetli metaller üzerinde baskı unsuru oluyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html

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