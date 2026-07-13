Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/altin-eriyor-altinin-grami-6-bin-125-lira-1107204923.html
Altın eriyor: Altının gramı 6 bin 125 lira
Altın eriyor: Altının gramı 6 bin 125 lira
Sputnik Türkiye
13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL ve ons altın fiyatı 4.070 dolardan güne başladı. İlk işlemlerde yüzde 1’in üzerinde düşüş yaşanıyor. Orta Doğu’da... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T09:42+0300
2026-07-13T09:42+0300
ekonomi̇
tl
altın
ons altın
gram altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_0:74:1536:938_1920x0_80_0_0_6e3d1aa12ec7eaa734b56cf9db980d93.png
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalarda geçen hafta %-1,32 değer kaybeden ons altın 4.120 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.070 dolardan fiyatlandı. Onstaki değer kaybı hafta başlarken %-1’in de üzerinde gerçekleşti.Gram altın ne kadar?Spot piyasada işlem gören 13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı cuma işlemlerini 6.222 TL’den tamamlamıştı.Altın neden düşüyor?Altında beklenti ne?Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarının seyrine ek olarak yarın ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin de kritik olduğunu aktaran analistler, “Mayısta 4,2’ye yükselen yıllık TÜFE’nin bir miktar gerilemesi söz konusu olabilir. Ancak son gelişmeler, bu gerilemenin geçici olabileceği izlenimini de artırabilir. Yüksek enflasyon, daha şahin FED’ beklentisini artırarak kıymetli metaller üzerinde baskı unsuru oluyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_99:0:1464:1024_1920x0_80_0_0_899dc595371db35866a24bf66a0a11cc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tl, altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın
tl, altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın

Altın eriyor: Altının gramı 6 bin 125 lira

09:42 13.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL ve ons altın fiyatı 4.070 dolardan güne başladı. İlk işlemlerde yüzde 1’in üzerinde düşüş yaşanıyor. Orta Doğu’da artan tansiyonla birlikte petrol, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselişe geçti.
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalarda geçen hafta %-1,32 değer kaybeden ons altın 4.120 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.070 dolardan fiyatlandı. Onstaki değer kaybı hafta başlarken %-1’in de üzerinde gerçekleşti.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada işlem gören 13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı cuma işlemlerini 6.222 TL’den tamamlamıştı.

Altın neden düşüyor?

Hafta sonunda Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesi ile petrol fiyatları 80 dolara doğru hareketlendi.
Brent fiyatında %5’e yaklaşan primin ardından “yüksek enflasyon-yüksek faiz” endişeleri nüksetti.
Dolar endeksi 101,00’i aştı, ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,23’e kadar yükseldi.

Altında beklenti ne?

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarının seyrine ek olarak yarın ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin de kritik olduğunu aktaran analistler, “Mayısta 4,2’ye yükselen yıllık TÜFE’nin bir miktar gerilemesi söz konusu olabilir. Ancak son gelişmeler, bu gerilemenin geçici olabileceği izlenimini de artırabilir. Yüksek enflasyon, daha şahin FED’ beklentisini artırarak kıymetli metaller üzerinde baskı unsuru oluyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
DÜNYA
ABD - İran son durum: ABD 140 hedefi vurdu, İran ABD üslerini hedef aldı
07:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала