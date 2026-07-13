https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/akomdan-istanbul-icin-saganak-uyarisi-gece-baslayacak-sabaha-kadar-surecek-1107216183.html

AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı: Kuvvetli sağanak için saat verildi

AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı: Kuvvetli sağanak için saat verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul için AKOM'dan sağanak yağış uyarısı geldi. Kentin batı ilçelerinde başlayacak yağışın gece boyunca il geneline yayılması bekleniyor. Yer yer kuvvetli... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T14:01+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için sağanak yağış uyarısında bulundu.Günlerdir etkisini sürdüren poyraz nedeniyle yaz mevsimini nispeten serin geçiren İstanbul'da, bu kez gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağış önce batı ilçelerinde başlayacakAKOM'un açıklamasına göre, akşam saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere İstanbul'un batı kesimlerinde, gece saat 23.00'ten itibaren ise il genelinde sağanak yağış geçişleri görülecek.Yer yer kuvvetli sağanak bekleniyorAKOM açıklamasında, "Akşam saatlerinden itibaren Silivri, Çatalca gibi bati bölgelerimizde, gece saatlerinden (23.00) itibaren ise il genelinde sağanak sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Salı (Yarın) sabah saatlerine (10.00) kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yer yer kuvvetli (10-30kg/m2) gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

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