https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/istanbulda-plakalarda-yeni-donem-kapida-mi-geriye-5-harf-serisi-kaldi-1107212598.html

İstanbul'da plakalarda yeni dönem kapıda mı? Geriye 5 harf serisi kaldı

İstanbul'da plakalarda yeni dönem kapıda mı? Geriye 5 harf serisi kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da plaka tahsisinde kullanılan harf grupları tükenme noktasına yaklaştı. Mevcut sistemde yalnızca beş harf serisinin kaldığı belirtilirken, çözüm... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T12:41+0300

2026-07-13T12:41+0300

2026-07-13T12:41+0300

ekonomi̇

araç

plaka

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Artan araç sayısı nedeniyle İstanbul'da plaka tahsisinde kullanılan harf grupları hızla tükeniyor. Yeni araç alımları ve farklı illere kayıtlı araçların 34 plaka koduna çevrilmesiyle mevcut serilerin büyük bölümünün kullanıldığı belirtiliyor.NTV'nin haberine göre, 2018 yılında uygulamaya alınan üç harfli plaka sistemiyle 34 AAB 001 formatına geçilmişti. Aradan geçen süreçte İstanbul'da bu serilerin büyük ölçüde tükendiği ifade ediliyor.Beş harf grubu kaldığı belirtiliyorMevcut uygulamada R harfiyle başlayan plaka serisinin kullanılmaya başlandığı, bunun ardından S, U, V, Y ve Z harf gruplarının kaldığı belirtiliyor.Öte yandan T harfiyle başlayan seriler ticari taksilere tahsis edildiği için hususi araçlarda kullanılamıyor.İki seçenek değerlendiriliyorPlaka serilerinin tükenmesi halinde, iptal edilen üç harfli plakaların yeniden tahsis edilmesi ya da rakam grubunun dört haneye çıkarılması seçeneklerinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.Bu kapsamda 34 XXX 0001 formatındaki plakaların kullanılmasının teknik olarak mümkün olduğu belirtilirken, bunun için ilgili kurumların karar alması gerekiyor.Karar bağlayıcı olacakİstanbul dışında plaka harf ve sayı grubundaki kısa vadede sorun görünmüyor. İstanbul'da yeni plaka harf grubu yaklaşık 6-8 ayda tükeniyor. Emniyet birimlerinin yeni alacağı karar bağlayıcı olacak.Plaka basım ücreti 2026 yılında 850 lira olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-izinsiz-smse-1-milyon-liralik-ceza-1107211756.html

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