https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ahmet-hakan-haluk-levent-olayi-1107202884.html

Ahmet Hakan: Haluk Levent olayı

Ahmet Hakan: Haluk Levent olayı

Sputnik Türkiye

Sanatçı Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Ahmet Hakan konuyu bugünkü köşesine taşıdı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

ahmet hakan

haluk levent

ahbap derneği

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Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Kişilerin adreslerinde arama yapılırken Haluk Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Derneğin kurucusu olan Haluk Levent ise "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı.Gazeteci Ahmet Hakan, soruşturmayı bugünkü köşesine taşıdı. Hakan şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/ahbap-dernegi-adina-toplanan-bagislarin-suphelilerin-hesaplarina-aktarildigina-dair-sorusturma-1107198829.html

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ahmet hakan, haluk levent, ahbap derneği