Ahmet Hakan: Haluk Levent olayı
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
© AA / Mehmet Murat Önel
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Sanatçı Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Ahmet Hakan konuyu bugünkü köşesine taşıdı.
Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Kişilerin adreslerinde arama yapılırken Haluk Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı.
Derneğin kurucusu olan Haluk Levent ise "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı.
Gazeteci Ahmet Hakan, soruşturmayı bugünkü köşesine taşıdı. Hakan şunları kaydetti:
HALUK Levent dün AHBAP faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Eğer bu operasyondan ciddi bir sonuç çıkarsa:
İtimadımız çok feci sarsılacak.
Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağız.
İyilik duygumuzun istismar edildiğini düşüneceğiz.
Aldanmışlık hissiyle dopdolu olacağız.
Kendimizi çok kötü hissedeceğiz.