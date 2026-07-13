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Ahmet Hakan: Haluk Levent olayı
Ahmet Hakan: Haluk Levent olayı
Sputnik Türkiye
Sanatçı Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Ahmet Hakan konuyu bugünkü köşesine taşıdı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
ahmet hakan
haluk levent
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Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Kişilerin adreslerinde arama yapılırken Haluk Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Derneğin kurucusu olan Haluk Levent ise "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı.Gazeteci Ahmet Hakan, soruşturmayı bugünkü köşesine taşıdı. Hakan şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/ahbap-dernegi-adina-toplanan-bagislarin-suphelilerin-hesaplarina-aktarildigina-dair-sorusturma-1107198829.html
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ahmet hakan, haluk levent, ahbap derneği
ahmet hakan, haluk levent, ahbap derneği

Ahmet Hakan: Haluk Levent olayı

08:13 13.07.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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Sanatçı Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Ahmet Hakan konuyu bugünkü köşesine taşıdı.
Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Kişilerin adreslerinde arama yapılırken Haluk Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı.
Derneğin kurucusu olan Haluk Levent ise "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı.
Gazeteci Ahmet Hakan, soruşturmayı bugünkü köşesine taşıdı. Hakan şunları kaydetti:

HALUK Levent dün AHBAP faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Eğer bu operasyondan ciddi bir sonuç çıkarsa:

İtimadımız çok feci sarsılacak.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağız.

İyilik duygumuzun istismar edildiğini düşüneceğiz.

Aldanmışlık hissiyle dopdolu olacağız.

Kendimizi çok kötü hissedeceğiz.

Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
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Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığına dair soruşturma: Başsavcılıktan açıklama
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