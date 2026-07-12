https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/ahbap-dernegi-adina-toplanan-bagislarin-suphelilerin-hesaplarina-aktarildigina-dair-sorusturma-1107198829.html

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığına dair soruşturma: Başsavcılıktan açıklama

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığına dair soruşturma: Başsavcılıktan açıklama

Sputnik Türkiye

Haluk Levent'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T18:35+0300

2026-07-12T18:35+0300

2026-07-12T18:35+0300

türki̇ye

ahbap derneği

cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Haluk Levent'in gözaltına alındığı, 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik soruşturmaya dair yazılı açıklama yaptı.Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi.Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisine yer verildi.Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:Haluk Levent gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bursa'da gözaltına alınan Levent'in, işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/haluk-levent-hakkinda-gozalti-karari--1107196636.html

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ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma