https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abde-rusya-yaptirimi-cikmazi-21-yaptirim-paketi-ertelendi-uye-ulkeler-uzlasamadi-1107215102.html

AB'de Rusya yaptırımı çıkmazı: 21. yaptırım paketi ertelendi, üye ülkeler uzlaşamadı

AB'de Rusya yaptırımı çıkmazı: 21. yaptırım paketi ertelendi, üye ülkeler uzlaşamadı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik hazırlanan 21. yaptırım paketi konusunda ortak karar alamadı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, birçok üye ülkenin... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T13:39+0300

2026-07-13T13:39+0300

2026-07-13T13:39+0300

ab

avrupa birliği

moskova

rusya

batı

avrupa

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105563965_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0f4df5b7ede1521b2a53d403c67ad338.png

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya karşı hazırlanması planlanan 21. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, dışişleri bakanlarının pazartesi günü gerçekleştireceği toplantıda yeni yaptırım paketinin onaylanmasının mümkün görünmediğini söyledi.Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Prévot, üye ülkeler arasında gerekli uzlaşının henüz sağlanamadığını belirtti."Birçok ülke paketin içeriğine itiraz ediyor"Yeni yaptırım paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prévot, bazı üye ülkelerin paketin kapsamı ve içeriği konusunda çekincelerini koruduğunu ifade etti.Belçikalı Bakan, "Bugün 21. yaptırım paketinin kabulü için gerekli koşulları oluşturmak mümkün olmadı." ifadelerini kullanırken, birçok AB ülkesinin taslak metne yönelik itirazlarının sürdüğünü dile getirdi.AB daimi temsilcileri de ortak zeminde buluşamadıGeçtiğimiz hafta AB Daimi Temsilcileri, Temmuz ayı ortasına kadar kabul edilmesi hedeflenen yaptırım paketi üzerinde bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdi.Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, üye ülkeler arasında oy birliği sağlanamadı. Bu nedenle müzakerelerin önümüzdeki günlerde teknik ve diplomatik düzeyde devam etmesi bekleniyor.Moskova: Yaptırımlar uzun vadeli baskı stratejisinin parçasıRusya yönetimi ise Batı'nın uyguladığı yaptırımların ülkeyi zayıflatmaya yönelik uzun vadeli bir politika olduğunu savunmayı sürdürüyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda Batı'nın Rusya'yı çevreleme stratejisi izlediğini belirtirken, yaptırımların yalnızca Rus ekonomisini değil küresel ekonomik sistemi de olumsuz etkilediğini ifade etmişti.AB'nin 21. yaptırım paketi üzerindeki müzakerelerin ne zaman sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html

moskova

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, avrupa birliği, moskova, rusya, batı, avrupa, haberler