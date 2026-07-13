ABD ordusundan İran'a yeni saldırı: 'Patlama sesleri duyuldu'
00:41 13.07.2026 (güncellendi: 01:00 13.07.2026)
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. ABD’nin saldırı haberinin ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kenti ile Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği emir doğrultusunda İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan "sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla" İran'a yeni saldırılar başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı.
Bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla Trump tarafından verildiği vurgulandı.
Patlama sesleri duyuldu
İran basını ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından yeni patlama sesleri duyulduğu bilgisini verdi.
İran devlet televizyonu IRIB'in bildirdiğine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın Keşm Adası'nda birkaç patlama meydana geldi. Patlamalar ayrıca İran'ın güneyindeki en az üç liman kenti olan Sirik, Bender Abbas ve Cask'ı da sarstı. Televizyon kanalı daha fazla ayrıntı vermedi.
Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.