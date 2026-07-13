https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd-ordusundan-irana-yeni-saldiri--1107201739.html

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı: 'Patlama sesleri duyuldu'

ABD ordusundan İran'a yeni saldırı: 'Patlama sesleri duyuldu'

Sputnik Türkiye

ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. ABD’nin saldırı haberinin ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kenti ile Keşm Adası'nda... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T00:41+0300

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği emir doğrultusunda İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu.Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan "sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla" İran'a yeni saldırılar başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla Trump tarafından verildiği vurgulandı.Patlama sesleri duyulduİran basını ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından yeni patlama sesleri duyulduğu bilgisini verdi.İran devlet televizyonu IRIB'in bildirdiğine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın Keşm Adası'nda birkaç patlama meydana geldi. Patlamalar ayrıca İran'ın güneyindeki en az üç liman kenti olan Sirik, Bender Abbas ve Cask'ı da sarstı. Televizyon kanalı daha fazla ayrıntı vermedi.Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/eski-katar-emiri-hamad-bin-halife-al-sani-son-yolculuguna-ugurlandi-1107201591.html

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