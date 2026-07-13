https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/15-temmuz-resmi-tatil-mi-bankalar-noterler-ve-kamu-kurumlari-acik-mi-1107221577.html

15 Temmuz resmi tatil mi? Bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı?

15 Temmuz resmi tatil mi? Bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı?

Sputnik Türkiye

15 Temmuz tatil mi, 15 Temmuz'da bankalar açık mı

2026-07-13T17:57+0300

2026-07-13T17:57+0300

2026-07-13T17:57+0300

türki̇ye

15 temmuz

15 temmuz derneği

15 temmuz anmaları

15 temmuz müzesi

15 temmuz şehitler köprüsü

15 temmuz darbe girişimi

resmi tatil

tatil

ulusal tatil günü

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2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmi tatil olan 15 Temmuz, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler, bankalar, PTT, noterler, aile sağlığı merkezleri ve Borsa İstanbul kapalı olacak. Hastanelerde ise yalnızca acil servisler hizmet verirken, eczane ve noterler nöbetçi sistemiyle çalışacak.Özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise iş yerlerinin uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/borsa-istanbulda-takas-tarihleri-degisti-1107211403.html

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Sputnik Türkiye

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