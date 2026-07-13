https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/15-temmuz-resmi-tatil-mi-bankalar-noterler-ve-kamu-kurumlari-acik-mi-1107221577.html
15 Temmuz resmi tatil mi? Bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı?
15 Temmuz resmi tatil mi? Bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı?
Sputnik Türkiye
15 Temmuz tatil mi, 15 Temmuz'da bankalar açık mı
2026-07-13T17:57+0300
2026-07-13T17:57+0300
2026-07-13T17:57+0300
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15 temmuz
15 temmuz derneği
15 temmuz anmaları
15 temmuz müzesi
15 temmuz şehitler köprüsü
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tatil
ulusal tatil günü
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2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmi tatil olan 15 Temmuz, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler, bankalar, PTT, noterler, aile sağlığı merkezleri ve Borsa İstanbul kapalı olacak. Hastanelerde ise yalnızca acil servisler hizmet verirken, eczane ve noterler nöbetçi sistemiyle çalışacak.Özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise iş yerlerinin uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/borsa-istanbulda-takas-tarihleri-degisti-1107211403.html
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15 temmuz, 15 temmuz derneği, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz müzesi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz darbe girişimi, resmi tatil, tatil, ulusal tatil günü
15 temmuz, 15 temmuz derneği, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz müzesi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz darbe girişimi, resmi tatil, tatil, ulusal tatil günü
15 Temmuz resmi tatil mi? Bankalar, noterler ve kamu kurumları açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım sürerken, resmi tatilin hangi güne denk geldiği ve kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmi tatil olan 15 Temmuz, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler, bankalar, PTT, noterler, aile sağlığı merkezleri ve Borsa İstanbul kapalı olacak. Hastanelerde ise yalnızca acil servisler hizmet verirken, eczane ve noterler nöbetçi sistemiyle çalışacak.
Özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise iş yerlerinin uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecek.