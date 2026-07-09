https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/amerikan-basini-trump-turkiyeden-ayrilirken-guvenlik-gerekcesiyle-eski-air-force-onei-kullandi-1107143854.html
Amerikan basını: Trump, Türkiye'den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle eski Air Force One'ı kullandı
Amerikan basını: Trump, Türkiye'den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle eski Air Force One'ı kullandı
Sputnik Türkiye
The New York Times'ın (NYT) haberine göre, uçak değişikliği ABD Gizli Servisi'nin tavsiyesiyle gerçekleştirildi. Trump, dün Ankara’da başka bir gerekçe göstermişti.
2026-07-09T17:45+0300
2026-07-09T17:45+0300
2026-07-09T17:45+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, zirve için Ankara'ya gelirken yeni Boeing 747-8 uçağını kullandı. Ancak İran ile çatışmaların yeniden başlamasının ardından Türkiye'den dönüşte güvenlik önlemi kapsamında eski Air Force One ile İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'ne uçtu. Burada yeniden yeni uçağa geçerek Washington'a döndü.NYT, bu kararın yeni uçağın güvenlik donanımına ilişkin soru işaretlerini artırdığını yazdı. Haberde, Kongre üyeleri ve bazı yetkililerin, Katar'ın hibe ettiği uçağın hızlandırılmış dönüşüm sürecinde gelişmiş füze savunma sistemi ve diğer kritik güvenlik ekipmanlarının tam olarak entegre edilip edilmediği konusunda endişe taşıdığı belirtildi.Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise yaptığı açıklamada, yeni Air Force One'ın "üst düzey güvenlik protokolleriyle donatılmış son teknoloji bir uçak" olduğunu savundu.Trump ne demişti?Trump ise dün NATO Zirvesi’nin bitiminden sonra Ankara’dan ayrılmadan önce yaptığı son basın toplantısında uçak değişikliğinin güvenlik nedeniyle yapıldığı iddialarını reddederek, yeni uçağın İngiltere'deki ABD askerlerine tanıtılması amacıyla önceden gönderildiğini söyledi. Ancak NYT'ye konuşan ve kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, değişikliğin belirli bir tehditten değil, İran'la artan gerilim nedeniyle alınan ihtiyati bir güvenlik kararı olduğunu öne sürdü.Ancak ABD Başkanı aynı konuşmada “İran’ın bir numaralı hedefiyim” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumptan-nato-zirvesi-sonrasi-aciklamalar-2-yil-once-herkes-bize-guluyordu-1107115280.html
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donald trump, ankara, air force one, katar, haberler, i̇ran, abd
donald trump, ankara, air force one, katar, haberler, i̇ran, abd
Amerikan basını: Trump, Türkiye'den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle eski Air Force One'ı kullandı
Trump'ın NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'dan ayrılırken Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One yerine eski başkanlık uçağını kullanmasının arkasında güvenlik endişelerinin bulunduğu öne sürüldü. The New York Times'ın haberine göre, uçak değişikliği ABD Gizli Servisi'nin tavsiyesiyle gerçekleştirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, zirve için Ankara'ya gelirken yeni Boeing 747-8 uçağını kullandı. Ancak İran ile çatışmaların yeniden başlamasının ardından Türkiye'den dönüşte güvenlik önlemi kapsamında eski Air Force One ile İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'ne uçtu. Burada yeniden yeni uçağa geçerek Washington'a döndü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılırken Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One yerine eski başkanlık uçağını kullanmasının arkasında güvenlik endişelerinin bulunduğu öne sürüldü. The New York Times'ın (NYT) haberine göre, uçak değişikliği ABD Gizli Servisi'nin tavsiyesiyle gerçekleştirildi. Trump, dün Ankara’da başka bir gerekçe göstermişti.
NYT, bu kararın yeni uçağın güvenlik donanımına ilişkin soru işaretlerini artırdığını yazdı. Haberde, Kongre üyeleri ve bazı yetkililerin, Katar'ın hibe ettiği uçağın hızlandırılmış dönüşüm sürecinde gelişmiş füze savunma sistemi ve diğer kritik güvenlik ekipmanlarının tam olarak entegre edilip edilmediği konusunda endişe taşıdığı belirtildi.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise yaptığı açıklamada, yeni Air Force One'ın "üst düzey güvenlik protokolleriyle donatılmış son teknoloji bir uçak" olduğunu savundu.
Haberde ayrıca mevcut Air Force One'ın gelişmiş füze savunma sistemleriyle donatıldığı, Katar'dan alınan yeni uçakta ise bu kabiliyetlerin tamamının bulunup bulunmadığının bilinmediği ifade edildi.
Trump ise dün NATO Zirvesi’nin bitiminden sonra Ankara’dan ayrılmadan önce yaptığı son basın toplantısında uçak değişikliğinin güvenlik nedeniyle yapıldığı iddialarını reddederek, yeni uçağın İngiltere'deki ABD askerlerine tanıtılması amacıyla önceden gönderildiğini söyledi. Ancak NYT'ye konuşan ve kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, değişikliğin belirli bir tehditten değil, İran'la artan gerilim nedeniyle alınan ihtiyati bir güvenlik kararı olduğunu öne sürdü.
Ancak ABD Başkanı aynı konuşmada “İran’ın bir numaralı hedefiyim” demişti.