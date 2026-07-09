https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/amerikan-basini-trump-turkiyeden-ayrilirken-guvenlik-gerekcesiyle-eski-air-force-onei-kullandi-1107143854.html

Amerikan basını: Trump, Türkiye'den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle eski Air Force One'ı kullandı

Amerikan basını: Trump, Türkiye'den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle eski Air Force One'ı kullandı

Sputnik Türkiye

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, uçak değişikliği ABD Gizli Servisi'nin tavsiyesiyle gerçekleştirildi. Trump, dün Ankara’da başka bir gerekçe göstermişti.

2026-07-09T17:45+0300

2026-07-09T17:45+0300

2026-07-09T17:45+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, zirve için Ankara'ya gelirken yeni Boeing 747-8 uçağını kullandı. Ancak İran ile çatışmaların yeniden başlamasının ardından Türkiye'den dönüşte güvenlik önlemi kapsamında eski Air Force One ile İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'ne uçtu. Burada yeniden yeni uçağa geçerek Washington'a döndü.NYT, bu kararın yeni uçağın güvenlik donanımına ilişkin soru işaretlerini artırdığını yazdı. Haberde, Kongre üyeleri ve bazı yetkililerin, Katar'ın hibe ettiği uçağın hızlandırılmış dönüşüm sürecinde gelişmiş füze savunma sistemi ve diğer kritik güvenlik ekipmanlarının tam olarak entegre edilip edilmediği konusunda endişe taşıdığı belirtildi.Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ise yaptığı açıklamada, yeni Air Force One'ın "üst düzey güvenlik protokolleriyle donatılmış son teknoloji bir uçak" olduğunu savundu.Trump ne demişti?Trump ise dün NATO Zirvesi’nin bitiminden sonra Ankara’dan ayrılmadan önce yaptığı son basın toplantısında uçak değişikliğinin güvenlik nedeniyle yapıldığı iddialarını reddederek, yeni uçağın İngiltere'deki ABD askerlerine tanıtılması amacıyla önceden gönderildiğini söyledi. Ancak NYT'ye konuşan ve kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, değişikliğin belirli bir tehditten değil, İran'la artan gerilim nedeniyle alınan ihtiyati bir güvenlik kararı olduğunu öne sürdü.Ancak ABD Başkanı aynı konuşmada “İran’ın bir numaralı hedefiyim” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumptan-nato-zirvesi-sonrasi-aciklamalar-2-yil-once-herkes-bize-guluyordu-1107115280.html

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