https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/sanliurfada-cinsel-saldiri-sorusturmasi-20-supheliden-14u-tutuklandi-1107200694.html
Şanlıurfa'da cinsel saldırı soruşturması: 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Şanlıurfa'da cinsel saldırı soruşturması: 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 Haziran'da yaşanan cinsel saldırı iddiasıyla üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü... 12.07.2026, Sputnik Türkiye
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Siverek Kaymakamlığı'ndan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, kırsal Canpolat Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen ve 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suçluyu kayırma' ve 'tehdit' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında firari şüphelinin kalmadığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/kiraz-yedikten-sonra-rahatsizlanmislardi-esi-de-hayatini-kaybetti--1107199637.html
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türkiye, siverek, cinsel saldırı
türkiye, siverek, cinsel saldırı
Şanlıurfa'da cinsel saldırı soruşturması: 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 Haziran'da yaşanan cinsel saldırı iddiasıyla üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Siverek Kaymakamlığı'ndan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, kırsal Canpolat Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen ve 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suçluyu kayırma' ve 'tehdit' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında firari şüphelinin kalmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimat ve koordinesinde yürütülen soruşturmalar ile 20 şüpheli yakalanmış, 4 şüpheli adli kontrol ile 2 şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.