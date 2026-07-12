https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/kiraz-yedikten-sonra-rahatsizlanmislardi-esi-de-hayatini-kaybetti--1107199637.html

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım ilacı sebebiyle rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülen Ahmet Derin'den sonra eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T20:33+0300

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kiraz

tosya

kastamonu

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Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ahmet Derin'in eşi Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/kiraz-yedikten-sonra-fenalasan-cift-hastaneye-kaldirildi-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1106992472.html

türki̇ye

kiraz

tosya

kastamonu

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