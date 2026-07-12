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Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım ilacı sebebiyle rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülen Ahmet Derin'den sonra eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ahmet Derin'in eşi Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/kiraz-yedikten-sonra-fenalasan-cift-hastaneye-kaldirildi-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1106992472.html
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kiraz, tosya, kastamonu
kiraz, tosya, kastamonu

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti

20:33 12.07.2026 (güncellendi: 20:39 12.07.2026)
© AASezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi
Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AA
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım ilacı sebebiyle rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülen Ahmet Derin'den sonra eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti.
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ahmet Derin'in eşi Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.
Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Kiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
TÜRKİYE
Kiraz yedikten sonra fenalaşan çift hastaneye kaldırıldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti
4 Temmuz, 00:51
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