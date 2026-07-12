https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/kiraz-yedikten-sonra-rahatsizlanmislardi-esi-de-hayatini-kaybetti--1107199637.html
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım ilacı sebebiyle rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülen Ahmet Derin'den sonra eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T20:33+0300
2026-07-12T20:33+0300
2026-07-12T20:39+0300
türki̇ye
kiraz
tosya
kastamonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1c/1055917360_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_960d9cece468cc73e2736c523b657bd6.jpg
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ahmet Derin'in eşi Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/kiraz-yedikten-sonra-fenalasan-cift-hastaneye-kaldirildi-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1106992472.html
türki̇ye
kiraz
tosya
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1c/1055917360_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1e5eae6c78ca62260b58b173b74e64e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kiraz, tosya, kastamonu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanmışlardı: Eşi de hayatını kaybetti
20:33 12.07.2026 (güncellendi: 20:39 12.07.2026)
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım ilacı sebebiyle rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülen Ahmet Derin'den sonra eşi Rahime Derin de hayatını kaybetti.
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren 63 yaşındaki Ahmet Derin'in eşi Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.
Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.