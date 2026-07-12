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Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı
Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya'dan depremzedeler için insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci uçağın Venezuela'ya ulaştığı bildirildi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T16:47+0300
2026-07-12T16:47+0300
dünya
rusya
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venezuela
yván gil pinto
depremzede
insani yardım
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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, depremzedeler için Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı.Uçağı havaalanında Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto ve Rus Büyükelçi Sergey Melik-Bagdasarov karşıladı.Rus uçağı, depremzedeler için 25 ton ağırlığında insani yardım malzemesi ulaştırdı. Rusya, önceki gün gönderdiği ilk uçakla da yıkıcı depremin mağdurları için Venezuela'ya gıda, battaniye ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 10 tonluk insani yardım ulaştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/venezuelada-depremi-olu-sayisinin-1400u-astigi-hafta-sonu-33-kisi-kurtarildi-on-binler-hala-kayip-1106834724.html
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rusya, sputnik, venezuela, yván gil pinto, depremzede, insani yardım
rusya, sputnik, venezuela, yván gil pinto, depremzede, insani yardım

Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı

16:47 12.07.2026
© AP Photo / Pedro MatteyVenezuela depremin yaralarını sarıyor
Venezuela depremin yaralarını sarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Pedro Mattey
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Rusya'dan depremzedeler için insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci uçağın Venezuela'ya ulaştığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, depremzedeler için Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı.
Uçağı havaalanında Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto ve Rus Büyükelçi Sergey Melik-Bagdasarov karşıladı.
Rus uçağı, depremzedeler için 25 ton ağırlığında insani yardım malzemesi ulaştırdı.
Rusya, önceki gün gönderdiği ilk uçakla da yıkıcı depremin mağdurları için Venezuela'ya gıda, battaniye ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 10 tonluk insani yardım ulaştırmıştı.
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