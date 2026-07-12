https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rusyadan-insani-yardim-tasiyan-ikinci-ucak-venezuelaya-ulasti-1107197951.html

Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı

Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya'dan depremzedeler için insani yardım malzemeleri taşıyan ikinci uçağın Venezuela'ya ulaştığı bildirildi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T16:47+0300

2026-07-12T16:47+0300

2026-07-12T16:47+0300

dünya

rusya

sputnik

venezuela

yván gil pinto

depremzede

insani yardım

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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, depremzedeler için Rusya'dan insani yardım taşıyan ikinci uçak Venezuela'ya ulaştı.Uçağı havaalanında Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto ve Rus Büyükelçi Sergey Melik-Bagdasarov karşıladı.Rus uçağı, depremzedeler için 25 ton ağırlığında insani yardım malzemesi ulaştırdı. Rusya, önceki gün gönderdiği ilk uçakla da yıkıcı depremin mağdurları için Venezuela'ya gıda, battaniye ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 10 tonluk insani yardım ulaştırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/venezuelada-depremi-olu-sayisinin-1400u-astigi-hafta-sonu-33-kisi-kurtarildi-on-binler-hala-kayip-1106834724.html

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