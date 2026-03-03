https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lihacev-iran-nukleer-sektoru-yonetimiyle-temas-kesildi-nukleer-tesislerin-durumu-belirsiz-1103971239.html

Lihaçev: İran nükleer sektörü yönetimiyle temas kesildi, nükleer tesislerin durumu belirsiz

Lihaçev: İran nükleer sektörü yönetimiyle temas kesildi, nükleer tesislerin durumu belirsiz

Sputnik Türkiye

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’ın nükleer sektör yöneticileriyle bağlantının kaybedildiğini ve İran’daki nükleer tesislerin mevcut durumuna ilişkin... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T17:08+0300

2026-03-03T17:08+0300

2026-03-03T17:08+0300

dünya

aleksey lihaçev

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

i̇ran

rosatom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’ın nükleer sektörüyle ilgili son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, İran’daki nükleer sektörün üst düzey yöneticileriyle olan temasın kaybolduğunu belirterek, “Şu anda İran nükleer endüstrisinin yönetimiyle hiçbir temasımız yok. Telefonla veya elektronik yolla iletişimimiz yok. İran’ın nükleer tesislerinde neler olduğuna dair net bir bilgiye sahip değiliz” dedi.Likhaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) vurulan İran nükleer tesislerinin bulunduğu yerlerden fotoğraflar yayınladığını anımsatarak, “Şu anda fiziksel durumlarını bile değerlendiremiyoruz" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/nukleer-denetim-kurumu-iranin-nukleer-yarattigina-dair-bir-kanit-yok-1103970166.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), i̇ran, rosatom