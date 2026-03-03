Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lihacev-iran-nukleer-sektoru-yonetimiyle-temas-kesildi-nukleer-tesislerin-durumu-belirsiz-1103971239.html
Lihaçev: İran nükleer sektörü yönetimiyle temas kesildi, nükleer tesislerin durumu belirsiz
Lihaçev: İran nükleer sektörü yönetimiyle temas kesildi, nükleer tesislerin durumu belirsiz
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’ın nükleer sektör yöneticileriyle bağlantının kaybedildiğini ve İran’daki nükleer tesislerin mevcut durumuna ilişkin... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’ın nükleer sektörüyle ilgili son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, İran’daki nükleer sektörün üst düzey yöneticileriyle olan temasın kaybolduğunu belirterek, “Şu anda İran nükleer endüstrisinin yönetimiyle hiçbir temasımız yok. Telefonla veya elektronik yolla iletişimimiz yok. İran’ın nükleer tesislerinde neler olduğuna dair net bir bilgiye sahip değiliz” dedi.Likhaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) vurulan İran nükleer tesislerinin bulunduğu yerlerden fotoğraflar yayınladığını anımsatarak, “Şu anda fiziksel durumlarını bile değerlendiremiyoruz" ifadesini kullandı.
17:08 03.03.2026
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’ın nükleer sektör yöneticileriyle bağlantının kaybedildiğini ve İran’daki nükleer tesislerin mevcut durumuna ilişkin ellerinde net bir bilgi bulunmadığını açıkladı.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’ın nükleer sektörüyle ilgili son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, İran’daki nükleer sektörün üst düzey yöneticileriyle olan temasın kaybolduğunu belirterek, “Şu anda İran nükleer endüstrisinin yönetimiyle hiçbir temasımız yok. Telefonla veya elektronik yolla iletişimimiz yok. İran’ın nükleer tesislerinde neler olduğuna dair net bir bilgiye sahip değiliz” dedi.
Likhaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) vurulan İran nükleer tesislerinin bulunduğu yerlerden fotoğraflar yayınladığını anımsatarak, “Şu anda fiziksel durumlarını bile değerlendiremiyoruz" ifadesini kullandı.
DÜNYA
Nükleer denetim kurumu: İran’ın nükleer yarattığına dair bir kanıt yok
16:40
