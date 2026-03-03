https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lihacev-iran-nukleer-sektoru-yonetimiyle-temas-kesildi-nukleer-tesislerin-durumu-belirsiz-1103971239.html
Lihaçev: İran nükleer sektörü yönetimiyle temas kesildi, nükleer tesislerin durumu belirsiz
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, İran’ın nükleer sektörüyle ilgili son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, İran’daki nükleer sektörün üst düzey yöneticileriyle olan temasın kaybolduğunu belirterek, “Şu anda İran nükleer endüstrisinin yönetimiyle hiçbir temasımız yok. Telefonla veya elektronik yolla iletişimimiz yok. İran’ın nükleer tesislerinde neler olduğuna dair net bir bilgiye sahip değiliz” dedi.Likhaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) vurulan İran nükleer tesislerinin bulunduğu yerlerden fotoğraflar yayınladığını anımsatarak, “Şu anda fiziksel durumlarını bile değerlendiremiyoruz" ifadesini kullandı.
