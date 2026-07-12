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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/meteorolojiden-cifte-uyari-43-derecelik-kirmizi-alarm-istanbulda-saganak-surprizi-1107190017.html
Meteoroloji'den çifte uyarı: 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi
Meteoroloji'den çifte uyarı: 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi
Sputnik Türkiye
Türkiye yaza damgasını vuran iki farklı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun güney ve batı sahilleri 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarla adeta nefes... 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T09:41+0300
2026-07-12T09:41+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
i̇zmir
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"Aşırı sıcaklar" ve "güneş çarpması" aramalarının zirveye tırmandığı bu günlerde, güney bölgelerimizden rekor sıcaklık haberleri peş peşe geliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 43 derecelere kadar tırmanması beklenirken, Ege ve Akdeniz sahilleri 37 ile 41 derece arasındaki bunaltıcı ısıyla kavruluyor.Haritalardaki en çarpıcı detay ise İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında gece saatlerinde bile "yüksek sıcaklık" uyarılarının devam etmesi.Bu durum, bölge halkı için gündüzleri güneş çarpması riskinin yanı sıra gece boyu sürecek yüksek nem ve bunaltıcı bir hava anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.Kuvvetli sağanak geliyorİstanbulluların günlerdir merakla beklediği "İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorusunun yanıtı nihayet netlik kazandı. Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan ve Karadeniz sahil şeridini baştan başa kaplayan gök gürültülü sağanak yağış sistemi, etki alanını giderek genişletiyor.Doğu Karadeniz'de başlayan ve zaman zaman iç kesimlere sarkan bu ıslak periyot, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısını ve Trakya'yı da içine alacak şekilde ilerliyor. İstanbul çevrelerinde de yüzünü gösterecek olan bu yağışlı havanın, kavurucu yaz günlerinde bir nebze olsun serinlik sağlaması bekleniyor. Ancak vatandaşların ani bastırabilecek kuvvetli sağanaklara karşı hazırlıklı olması ve dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarından ayırmaması gerekiyor.Ankara ve İzmir'de hava durumuAnkara'da bugün, 12 Temmuz 2026'da havanın açık ve nem oranının yaklaşık %57 olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 1,7 km hızla esmesi öngörülüyor. Öte yandan, İzmir'de gün boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklığın 36°C civarında seyretmesi bekleniyor.Hangi iller yağışlı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel tahmin haritalarına göre, önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun özellikle kuzey ve kuzeydoğu şeridinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin merkez üssü konumundaki Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere sahil şeridi boyunca kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.Bu sisteme zamanla Marmara Bölgesi de dahil olacak; özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani gök gürültülü yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars ve Ardahan ile Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak Mersin çevresi de yer yer yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/meteoroloji-uzmani-adil-tek-avrupa-cok-sicak-oldugu-icin-biz-serin-kaldik-yaz-uzar-ama-asiri-sicak-1107143369.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, i̇zmir, trakya
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, i̇zmir, trakya

Meteoroloji'den çifte uyarı: 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi

09:41 12.07.2026
© AA / Beyza Cömertİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AA / Beyza Cömert
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Türkiye yaza damgasını vuran iki farklı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun güney ve batı sahilleri 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarla adeta nefes alamazken, gece saatleri için bile tehlike çanları çalıyor. Diğer yanda ise İstanbul, Trakya ve Karadeniz şeridi için gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi.
"Aşırı sıcaklar" ve "güneş çarpması" aramalarının zirveye tırmandığı bu günlerde, güney bölgelerimizden rekor sıcaklık haberleri peş peşe geliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 43 derecelere kadar tırmanması beklenirken, Ege ve Akdeniz sahilleri 37 ile 41 derece arasındaki bunaltıcı ısıyla kavruluyor.
Haritalardaki en çarpıcı detay ise İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında gece saatlerinde bile "yüksek sıcaklık" uyarılarının devam etmesi.
Bu durum, bölge halkı için gündüzleri güneş çarpması riskinin yanı sıra gece boyu sürecek yüksek nem ve bunaltıcı bir hava anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbulluların günlerdir merakla beklediği "İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorusunun yanıtı nihayet netlik kazandı. Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan ve Karadeniz sahil şeridini baştan başa kaplayan gök gürültülü sağanak yağış sistemi, etki alanını giderek genişletiyor.
Doğu Karadeniz'de başlayan ve zaman zaman iç kesimlere sarkan bu ıslak periyot, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısını ve Trakya'yı da içine alacak şekilde ilerliyor. İstanbul çevrelerinde de yüzünü gösterecek olan bu yağışlı havanın, kavurucu yaz günlerinde bir nebze olsun serinlik sağlaması bekleniyor. Ancak vatandaşların ani bastırabilecek kuvvetli sağanaklara karşı hazırlıklı olması ve dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarından ayırmaması gerekiyor.

Ankara ve İzmir'de hava durumu

Ankara'da bugün, 12 Temmuz 2026'da havanın açık ve nem oranının yaklaşık %57 olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 1,7 km hızla esmesi öngörülüyor. Öte yandan, İzmir'de gün boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklığın 36°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Hangi iller yağışlı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel tahmin haritalarına göre, önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun özellikle kuzey ve kuzeydoğu şeridinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin merkez üssü konumundaki Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere sahil şeridi boyunca kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.
Bu sisteme zamanla Marmara Bölgesi de dahil olacak; özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani gök gürültülü yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars ve Ardahan ile Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak Mersin çevresi de yer yer yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.
Adil Tek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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Meteoroloji uzmanı Adil Tek: Avrupa çok sıcak olduğu için biz serin kaldık, yaz uzar ama aşırı sıcak olmayacak
10 Temmuz, 14:34
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