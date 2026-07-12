https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/meteorolojiden-cifte-uyari-43-derecelik-kirmizi-alarm-istanbulda-saganak-surprizi-1107190017.html

Meteoroloji'den çifte uyarı: 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi

Meteoroloji'den çifte uyarı: 43 derecelik kırmızı alarm, İstanbul'da sağanak sürprizi

Sputnik Türkiye

Türkiye yaza damgasını vuran iki farklı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun güney ve batı sahilleri 43 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarla adeta nefes... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T09:41+0300

2026-07-12T09:41+0300

2026-07-12T09:41+0300

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"Aşırı sıcaklar" ve "güneş çarpması" aramalarının zirveye tırmandığı bu günlerde, güney bölgelerimizden rekor sıcaklık haberleri peş peşe geliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 43 derecelere kadar tırmanması beklenirken, Ege ve Akdeniz sahilleri 37 ile 41 derece arasındaki bunaltıcı ısıyla kavruluyor.Haritalardaki en çarpıcı detay ise İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında gece saatlerinde bile "yüksek sıcaklık" uyarılarının devam etmesi.Bu durum, bölge halkı için gündüzleri güneş çarpması riskinin yanı sıra gece boyu sürecek yüksek nem ve bunaltıcı bir hava anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.Kuvvetli sağanak geliyorİstanbulluların günlerdir merakla beklediği "İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorusunun yanıtı nihayet netlik kazandı. Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan ve Karadeniz sahil şeridini baştan başa kaplayan gök gürültülü sağanak yağış sistemi, etki alanını giderek genişletiyor.Doğu Karadeniz'de başlayan ve zaman zaman iç kesimlere sarkan bu ıslak periyot, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısını ve Trakya'yı da içine alacak şekilde ilerliyor. İstanbul çevrelerinde de yüzünü gösterecek olan bu yağışlı havanın, kavurucu yaz günlerinde bir nebze olsun serinlik sağlaması bekleniyor. Ancak vatandaşların ani bastırabilecek kuvvetli sağanaklara karşı hazırlıklı olması ve dışarı çıkarken şemsiyelerini yanlarından ayırmaması gerekiyor.Ankara ve İzmir'de hava durumuAnkara'da bugün, 12 Temmuz 2026'da havanın açık ve nem oranının yaklaşık %57 olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 1,7 km hızla esmesi öngörülüyor. Öte yandan, İzmir'de gün boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ve en yüksek sıcaklığın 36°C civarında seyretmesi bekleniyor.Hangi iller yağışlı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel tahmin haritalarına göre, önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların yurdun özellikle kuzey ve kuzeydoğu şeridinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin merkez üssü konumundaki Karadeniz Bölgesi'nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere sahil şeridi boyunca kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.Bu sisteme zamanla Marmara Bölgesi de dahil olacak; özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani gök gürültülü yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars ve Ardahan ile Akdeniz Bölgesi'nde lokal olarak Mersin çevresi de yer yer yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/meteoroloji-uzmani-adil-tek-avrupa-cok-sicak-oldugu-icin-biz-serin-kaldik-yaz-uzar-ama-asiri-sicak-1107143369.html

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