Meteoroloji uzmanı Adil Tek: Avrupa çok sıcak olduğu için biz serin kaldık, yaz uzar ama aşırı sıcak olmayacak

Aslında bu tür yağışlar daha önce biz şöyle bakıyoruz, bir yağış daha önce böyle bir yağış oldu mu, olmadı mı? Böyle bir yağış var mı, yok mu? Ona bakıyoruz önce. Evet, bu tür yağışlar daha önceden de oldu aslında. Ama bunların sıklıkları değişmeye başladı. Yani sıklığı ve miktarı değişmeye başladı. Bu sıklık ve miktarın değişmesi artık iklim değişikliği ve bizim artık normallerimizin değişmeye başladığını gösteriyor. Artık normallerimiz değişti ve biz bu koşullara uygun, yani artık uyum çalışmalarıyla bu koşullara uygun yaşamamız gerekiyor. Ya da o işte o sera gazlarını azaltmamız gereken, ama sera gazlarını azaltmak artık mümkün değil. Şimdi gelirsek yağışların şeyine de bir taraf çok ısınırsa bir dengeyi sağlamaya, yani her şey aslında bir dengeye doğru yaklaşmak ister. Yani işte elektrik akımından tutun da yukarıdan akan suyu koyduğunuz zaman hep dengeye gelmeli. Genel şey kuraldır, hayatın kuralı, fizik kuralı, matematik kuralı. Yani o dengeye gelmeye çalıştığından dolayı da bir taraf çok ısınırsa bir taraftan da soğuk hava iner. Yani eğer o sıcak hava çok kuzeye çıkmışsa onun birer tarafından bir soğuk hava inişi bir tarafa olur. İtalya'daki yağışları da bu olarak bağlayabiliriz. Yani kuzeyden kutupsal o polar hava biraz daha bize inmiş, Akdeniz'e doğru inmişti. Hatta bizde de zaman zaman oluyor, örneğin özellikle Karadeniz'de o yüksek dağlarda, dağlık kesimlerde çok olmadık zamanda işte Haziran'ın sonu Temmuz gibi kar yağışlarını gördüğümüz oluyor. Biraz da rakımın etkisi, rakımın çok yüksek olması, o sıcaklık değerlerinin düşmesine sebep ediyor. Ama temel şey sebep, bir taraf çok ısındığı zaman diğer tarafta bir serinleme mekanizması çalışıyor. Bunu böyle atmosferik olarak böyle açıklayabiliriz.