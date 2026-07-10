Meteoroloji uzmanı Adil Tek: Avrupa çok sıcak olduğu için biz serin kaldık, yaz uzar ama aşırı sıcak olmayacak
Adil Tek
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Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bu yazın aşırı sıcak geçmeyeceğini söyledi. Avrupa'da yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye'de havanın daha serin kalmasını sağladığını söyleyen Tek, yazın süre olarak ise daha uzun yaşanacağını dile getirdi. Tek ekim, kasım ve aralık ayının ise bol yağışlı geçeceğini ifade etti.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'a konuk oldu. Adil Tek hava sıcalıklarına ilişkin yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu. Tek bu yıl Türkiye'nin aşırı sıcak bir yaz yaşamayacağını belirtti ve sebeplerini açıkladı.
Avrupa neden yandı? Aşırı sıcakların sebebi ne?
Önce küresel ısınma, önce küresel ısınma diye adlandırdığımız yapı, sonra işte iklim değişikliği olarak adlandırıldı bilimsel çevrelerde. Şimdi iklim krizi olarak adlandırdığımız ve dünya genelinde artık sıcaklıkların gittikçe arttığını görüyoruz. Bu zaman zaman bu sıcaklık artışları bazı bölgelerde kendini daha fazla hissettiriyor. Yani dönemsel olarak. Bazı bölgelerde daha az hissettiriyor ki bunlardan birisini yaşanıyor aslında dünya genelinde. Ekvatoryal, yani tropikal diye adlandırdığımız sıcak hava biraz daha artık kuzeye doğru çıkmaya başladı. Yani şunu söyleyebiliriz, normalde kutuplar daha soğuktu, ekvator daha sıcaktı. Ve ekvatordaki sıcak hava nötr olmak, yani dengeye gelmek için kuzeye doğru hareket eder. Kuzeye doğru hareket ettikçe de soğumaya başlar. Soğuduğu yerlerde çökme yapar. Buralarda işte yüksek basınç alanları oluşur. İşte 30 derece enlemle diye adlandırdığımız bölgeler var. O bölgelerde çölleri oluşturan yapıdır bu. Hani işte Büyük Sahra Çölü, işte Amerika'daki Arizona, Asya'ya geçtiğimizde Taklamakan. Bu çöller bu enlemlerin üzerindedir. Ve buralarda ekvatordan yükselen sıcak hava buraya çökmeye başlar. Ama dünya daha fazla ısındığı için ekvatordaki sıcak hava daha kuzeye gitmeye başladı. Yani o dengeyi, soğumayı sağlayabilmesi için daha kuzey enlemlere, yani bizim bölgemize getirdiğimizde bunu, işte Sahra Çölü'nün olduğu bölgelerde çok yüksek sıcaklıklar, gittikçe artık Akdeniz'e doğru, Akdeniz kuşağına doğru kaymaya başladı. Tabii bunlar, gittikçe bunların sıklığının artmaya başladığını göreceğiz. Bu da bir aslında atmosferin kendini dengeye getirme çabası. Yani nötralize olma, her tarafta eşitlik içinde dağıtma. Tabii bu sadece buradaki ekvatordan yükselen havayla tek başına yeterli olmuyor. Bizim Rossby dalgaları diye adlandırdığımız, işte jet akımları var. Bunlar da küre üzerindeki sıcaklıkların daha homojen dağılması için oluşan kuvvetleri meydana getiriyor. Bu sene Avrupa veya sizin bahsettiğiniz gibi Amerika bu tür yapıların etkisinde fazla kaldı.
Aşırı sıcaklar: Hem sıklıkları hem süreleri uzuyor
Ülkemize baktığımızda bu biraz daha o yapının daha sönümlenmiş tarafında. Yani sıcaklığın daha düşük olduğu tarafta kaldığını görüyoruz. Ki 2003 yılında Avrupa'daki aslında en büyük etkin sıcak hava dalgası 2003 yılında meydana gelmişti ki özellikle Iber Yarımadası'nda 15 binden fazla kişi vefat etmişti. Daha sonra 2022 sıcak hava dalgası var. İki aralar burada oldu ama bunlar daha uzun soluklu olanlardı. Ve 2022'nin ardından da 2026 bu sene. Bunların yani aslında sıklıkları artmaya başladı. Ama şu vardı, 2003'teki sıcak hava dalgasında 15 bin kişi vefat etmişti. Yani o dalgasından dolayı. Tedbirler biraz daha arttırılmaya başlandıkça mesela 2022'de sıcak hava dalgasında 60 bin kişiden bahsediliyor. 60 bini aşan insanlar bu hava dalgasından etkilenerek vefat ettiğini söz ediliyor. Ama 2026'ya geldiğimizde sayılar biraz daha aşağı geldiğini görüyoruz. Her ne kadar sıcak hava dalgası daha uzun soluklu olmuş olsa da. Yani şunu söyleyebiliriz, bir de tabii ki bu sıcak hava dalgaları önceden olmuyor muydu? Eskiden oluyordu, daha önceki yıllarda da oluyordu. Ama bunların bir, sıklığı artıyor, bir de süreleri uzamaya başladı. Yani bu aslında direkt iklim değişikliği. Yani iklim değişikliğini direkt işaret ediyor. İklim değişikliği zaten biz böyle tanımlıyoruz. Yani bu atmosferde meydana gelen doğa olaylarının, doğa afetlerinin daha doğrusu, doğal afet demiyoruz, doğa afetleri diyoruz. Doğal dediğimizde sanki şey algılıyoruz. Yani bu işte olması gereken. Bu doğanın oluşturduğu bir afet ve biz buna bununla birlikte de yaşamamız gerekiyor. Doğa afetlerinin sayısı, sıklığı gittikçe artmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava dalgası. Tabii bu atmosferik mekanizma içerisindeki doğa afeti sadece sıcak hava dalgasına değil ama, şu anda sıcak hava dalgası üzerine odaklanmış vaziyetteyiz.
Avrupa'da ne oldu?
Avrupa üzerinde oluşan, 30 derece enlemlerinde oluşan yüksek basınç bu sene Avrupa üzerinde kaldı ve uzun soluklu oldu. Bu yağı nedir? Yüksek basıncın kuzeye doğru kayması, Azor Yüksek Basıncı. Genişleyerek kuzeye doğru kaydı, özellikle Portekiz İspanya ve Fransa bundan çok etkilendi. Hatta bugünlerde yine etkilenmeye devam ediyor. Bu yapı İskandinavya'ya kadar uzandı, sıcaklık 32-33 derecelere kadar çıktı ki çok rastlanmaz. Vücut koşullarımız bulunduğumuz iklim koşullarına uyum sağlar. Örneğin Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bir insan için 40 derece çok önemli değil, metabolizma açısından alışılmış. Ama Avrupa için bu alışılagelmiş bir durum değil. Avrupa'daki sıcaklık artışı dünya genelindeki sıcaklık artışının yaklaşık 2 katı.
Omega Blokajı
Omega Blokajı
Omega blokajı nedir?
Omega yani Yunan alfabesinde bir harf. Bir şekli var onun. Afrika üzerindeki sıcak havayla birlikte az önce bahsettiğim soğutma mekanizmasındaki çökme yeri Avrupa'nın üzerine, yan taraflarında da bunun alçak basınç alanları oluyor. Sağ tarafında bizim ülkemizin olduğu bölge, sol tarafında Atlantik, İngiltere'nin işte Doğu kıyıları. Bu bir, ekvatoryal sıcak havanın yükselerek orada çökmesi ve çökerken aynı zamanda hem güneyde sıcak havayı ittiriyor, hem de omega orta bloku üzerinde yüksek basınç içinde bastığından dolayı ısı kubbesi diye adlandırdığımız bir yapı oluşuyor. Yani bir biraz sıkıştırırsanız onun sıcaklığı artar. Baskıyı artırırsanız sıcaklığı bunun artmaya başlar. Ve bununla birlikte bu sıcaklığın artışından dolayı da sağ taraflarında alçak alanlar, ortasında da yüksek basınç alanları meydana gelir. Bunlar biz omega blokajı. Aynı zamanda bunu destekleyen yani dağılmasını önleyen Rossby dalgaları diye adlandırdığımız dalgalar vardır. O da üst taraf, yani omega bloğunun şeklinin üst tarafından onu sınırlar, yani dağılmasını önler. Beraberinde jet akımları da oluşuyor. Jet akımları da bunları bloke ediyor ve bu uzun süre yerinden Avrupa üzerinde yaklaşık 10 bin, 15 gün kadar Avrupa üzerinde kaldı ve sıcaklıkların Avrupa'da çok daha etkili olmasına sebebiyet verdi. Avrupa'da bunun olması önümüzdeki yıllarda ülkemizde olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunu ülkemizde de yakın planda yaşama olasılığı çok yüksek gözüküyor.
Aşırı yağış, sel ve zamansız kar yağışı sebebi ne?
Aslında bu tür yağışlar daha önce biz şöyle bakıyoruz, bir yağış daha önce böyle bir yağış oldu mu, olmadı mı? Böyle bir yağış var mı, yok mu? Ona bakıyoruz önce. Evet, bu tür yağışlar daha önceden de oldu aslında. Ama bunların sıklıkları değişmeye başladı. Yani sıklığı ve miktarı değişmeye başladı. Bu sıklık ve miktarın değişmesi artık iklim değişikliği ve bizim artık normallerimizin değişmeye başladığını gösteriyor. Artık normallerimiz değişti ve biz bu koşullara uygun, yani artık uyum çalışmalarıyla bu koşullara uygun yaşamamız gerekiyor. Ya da o işte o sera gazlarını azaltmamız gereken, ama sera gazlarını azaltmak artık mümkün değil. Şimdi gelirsek yağışların şeyine de bir taraf çok ısınırsa bir dengeyi sağlamaya, yani her şey aslında bir dengeye doğru yaklaşmak ister. Yani işte elektrik akımından tutun da yukarıdan akan suyu koyduğunuz zaman hep dengeye gelmeli. Genel şey kuraldır, hayatın kuralı, fizik kuralı, matematik kuralı. Yani o dengeye gelmeye çalıştığından dolayı da bir taraf çok ısınırsa bir taraftan da soğuk hava iner. Yani eğer o sıcak hava çok kuzeye çıkmışsa onun birer tarafından bir soğuk hava inişi bir tarafa olur. İtalya'daki yağışları da bu olarak bağlayabiliriz. Yani kuzeyden kutupsal o polar hava biraz daha bize inmiş, Akdeniz'e doğru inmişti. Hatta bizde de zaman zaman oluyor, örneğin özellikle Karadeniz'de o yüksek dağlarda, dağlık kesimlerde çok olmadık zamanda işte Haziran'ın sonu Temmuz gibi kar yağışlarını gördüğümüz oluyor. Biraz da rakımın etkisi, rakımın çok yüksek olması, o sıcaklık değerlerinin düşmesine sebep ediyor. Ama temel şey sebep, bir taraf çok ısındığı zaman diğer tarafta bir serinleme mekanizması çalışıyor. Bunu böyle atmosferik olarak böyle açıklayabiliriz.
Türkiye'de bu yaz aşırı sıcak bekleniyor mu?
Biz aslında bunu yılbaşından bu yana yazın çok sıcak geçmeyeceğini, geçmeyeceğini derken Avrupa'nın çok sıcak olacağını, ülkemizde bu yüksek sıcaklıkların olmayacağını söyledik. Geçen sene, hani biz geçen sene çok yüksek sıcaklıklar yaşadık. Yani yaklaşık 4-5 tane sıcak hava dalgasının etkisinde kaldık. Bunlar zaman zaman bir hafta, on gün kadar sürdü geçen sene. Geçen sene Türkiye'mizin o zamana kadarki ölçülmüş en yüksek sıcaklığı ölçüldü. 50 derece ölçüldü. Şırnak'ta, Mardin'de galiba, tam o, o Güneydoğu Anadolu dediğiniz. Orada 50 derecelik bir sıcaklık değeri ölçüldü. O zamana kadar ölçülmemişti. Esas en yüksek sıcaklıklara. Bu sene o yüksek sıcaklık geçen sene kadar sıcak olmayan bir yaz geçiriyoruz. Çok sıcak bir yaz değil. Hatta şunu da söyleyebiliriz, yani ilkbahardan bu yana Haziran'ın içine kattığımızda sıcaklıklar mevsim normallerinin ve altı değerlerde kaldı. Önümüzdeki sürece baktığımızda Temmuz, Ağustos bu hafta yine biraz daha mevsim normallerinin değerlerde gidecek. Yani çok sıcak bir hava, sıcak hava dalgası bazı bölgeler hariç, bunu şöyle söyleyebiliriz, buralar derecenin üzerinde, az önce konuşmuştuk. Yani o sıklıkta görülen değerler. Örneğin Ege'de İzmir, Manisa, Aydın. Aydın en yüksek sıcaklık değerlerinin oluştuğu yerlerden birisi. Buralarda. Diğer bölümde zaman zaman özellikle Edirne tarafında da zaman zaman yüksek sıcaklıkları görüyoruz. Diğer illerimize geçtiğimiz, diğer bölgelerimize baktığımızda o çok yüksek sıcaklıkları görmedik. Ki buna İstanbul da dahil. Hatta bu sene İstanbul'un nem değerleri bile, çok bunaltıcı nem değerleri bile çok fazla oluşmadı. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi o Avrupa'daki yüksek basınç sistemi zaten. Onun yapısı gereği bizim bu taraf, Avrupa çok sıcak olduğu zaman bizim tarafın serin kalması, yani bizim bölgemizin, Avrupa'nın doğusunun serin kalması gerekiyor. Atmosferik mekanizma bunu söylüyor. Atmosferik kurallar bunu söylüyor. Yine o yüksek basıncın o omega'nın, o sol tarafının, serin kalması gerekiyor. Ki biz o Avrupa çok sıcak olduğu için biz serin kaldık. Bu serin kalmaya, serinlemenin yaz normal yaz değerleri diyelim aslında. Yaz değerlerinde devam ettik.
'Aşırı sıcak bir yaz olmayacak ama yaz uzayacak'
Ayın 20'sinden sonra birazcık sıcaklıkları hissetmeye başlayacağız. Özellikle Trakya'nın batısı Ege'de saydığım iller ve yine Güneydoğu Anadolu ayın 20'sinden sonra biraz daha o değerleri görmeye başlayacak. Diğer bölgeler açısından da sıcaklıklar biraz daha mevsim normalleri. Yaz için söyleyeceğimiz şu, çok aşırı sıcak bir yaz değil. Belki Ağustos içerisinde Temmuz'un sonunda bir sıcak hava dalgası görebiliriz ama bunlar çok uzun soluklu olmaz. Burada en belirteceğim şu olabilir, yaz biraz uzayacak gözüküyor. İklim modelleri şu anda onu gösteriyor ki Eylül Ekim biraz daha kendi normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerine sahip olacak. O yüzden de yazın bitmediğini biraz daha göreceğiz.
'Ekim, Kasım, Aralık yağışlı geçecek'
Ve ayrıca daha uzun vadede şunu söyleyebiliriz, yağışlar açısından da Ekim, Kasım, Aralık ayları yağışlar ortalamaların çok çok üzerine çıkıyor ki önümüzdeki sonbaharda biz özellikle çok kuvvetli yağışlar, sel su baskınlarını çok konuşuyor olacağız. Akdeniz'de meydana gelecek, yine özellikle Antalya yıkan çok etkili, daha önceki yıllarda meydana gelmiş seller, su baskınları bunları göreceğiz. Ve bu da kuzeyden gelecek serin havaların biraz daha etkili olacağını gösteriyor. Bu sene biraz normaller civarında. Sonbaharda yağışlar daha bol.
El Nino Süper El Nino nedir?
El Nino bizim ülkemizi direkt olarak etkileyen bir yapı değil. Yaptığımız bir çalışma var. Çok basit bir çalışma, çok detaylı gerekmeden. Bu İstanbul'daki ölçümleri yağışları aldık, sıcaklıkları aldık, El Nino yıllarına koyduk, dönemlere koyduk, karşılaştırdık bunları. Yağışlarda bazı dönem yüzde elli azalma olmuş, bazı dönemlerde yüzde elli artış olmuş. Sıcaklıklar da aynı şekilde. Yani El Nino ile ilgili bir kıstas bizim bölgemiz için değil. Ama bizim bölgemiz için en belirleyici olan Kuzey Atlantik Salınımı diye adlandırdığımız, oradaki bir döngü var. O döngüden etkileniyoruz. El Nino bizi şöyle etkiliyor, ikinci bir etki diye adlandırıyoruz. El Nino'nun etkisinden dolayı özellikle kutupsal yapılar, yani stratosferinde bir takım bozulmalar oluyor. Bu bozulmalardan dolayı bize işte o arktik hava zaman zaman sarkıyor, zaman zaman sarkabiliyor. Bu ikinci etkiden dolayı bize geliyor. El Nino dediğimiz şey nedir? Pasifik'teki ekvatoryal bölgede deniz suyu sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkmak durumu. El Nino ortalamaların altında kaldığı durumlara da La Nina diyoruz. La Nina iyi çocuk, El Nino kötü çocuk. Deniz suyunda ortalamalı sıcaklıklar nedir? İşte artı 0,5 ile eksi 0,5 arasındaki bir nötr koşullar diyoruz. Deniz suyu sıcaklıkları 0,5 derecenin üzerine çıktığında El Nino koşulları oluşmaya başlıyor. El Nino'nun bölgeleri var. 3-4 tane bölgesi var El Nino'nun. Her bölge için ayrı değerlendirmeler yapılıyor. El Nino daha çok Amerika'yı, yani direkt olarak etkileyen bir şey. Özellikle Amerika'nın batı tarafında, batısında yağışları azaltıyor, kuraklıkları çoğaltıyor. Doğusunda yağış miktarlarını arttırıyor. Güney Amerika'da bazı etkileri var. Orada da ekonomiyi oldukça çok etkiliyor. Bize dediğimiz gibi en çok etkileyen Kuzey Atlantik Oskilasyonu diye adlandırdığımız yapı.
'El Nino ile ülkemiz yanacak diye bir şey yok'
'El Nino gelioyr, ülkemiz yanacak kavrulacak diyorlar böyle bir şey yok'
İstanbul'da bu hafta sonu hava nasıl olacak?
Bu hafta işte bugün İstanbul'da yağış var(dün). Yani bizim saatlerde, söyleşiyi yaptığımız saatlerde İstanbul yağışın altına girmeye başlaydı. Ve önceki günlerde, önceki hafta de İstanbul'a yine yağış geçişlerini göreceğiz. Ama çok kuvvetli zaman zaman kuvvetli olabilir. Yani o çünkü genel yapımında deniz su sıcaklıkları çok önem kazanıyor, ona bakmak gerekiyor. Yaklaştığında daha netleşiyor. Yağışın hani ne yapmayacağı, az miktarda olup olmayacağı. Ama gözüken önceki hafta İstanbul'da yağışlar var. Sıcaklıklar çok artmıyor, 30 derecenin üzerinde çok fazla çıkmıyor. Çıkan ilçeler var, güney ilçeler. Örneğin İstanbul'da Tuzla, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy gibi ilçelerde. Bir de içe yakın ilçeler, Sancaktepe gibi ilçelerde. Zaman zaman sıcaklıklar 33 derecelere kadar çıkıyor. Ama diğer ilçelerde çok sıcaklıkların yükseldiğini söyleyemeyiz. Özellikle Boğaz koridoru, koridordan esen rüzgar, kuzeydoğu rüzgarı, daha hakim. O biraz daha İstanbul'u rahatlatıyor. Gece sıcaklıkları İstanbul için çok önemli. Gece sıcaklıkları 20 derecelerin üzerine çok çıkmadığı için, İstanbul büyük bir bölümü, işlenen yerler olmuştur ama büyük bölümünde gece rahat uyuyor. Yani binalar içeriye çok fazla sıcaklık, dışarı çıktığınızda rahat dolaşabiliyorsunuz. O da gece sıcaklıkların çok 20 derecelerin üzerine çıkmamasından ve nem değerlerinin düşük olmasından kaynaklanıyor.
Ankara'da bu hafta sonu hava nasıl?
Başkent Ankara'ya gelirsek, yakın planda yağış gözükmüyor. Oralarda sıcaklıklar 30 dereceler civarında. En fazla, en yüksek değerleri söylüyorum tabii. Yakın planda çok yağış yok. Ankara zaten geceleri rahat bir, sıcaklıklar en fazla 16-17 derecelere kadar çıkar.
İzmir'de hava sıcaklıkları
İzmir'de de sıcaklıklar 35-36 derecede çıkıyor artık. Günlerdir onları görüyoruz. İzmirliler bu değerlere alışkın. Ama tabii ki belli yaş grupları üzerinde bunlar riskler var tabii ki.