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Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy, Batı yapımı füze savunma sistemlerinin nerdeyse tamamını Kiev’e topladı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy, Batı yapımı füze savunma sistemlerinin nerdeyse tamamını Kiev’e topladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy’in, ülkesinin elinde bulunan Batı yapımı hava savunma sistemlerinin büyük bölümünü başkent Kiev’e konuşlandırdığını... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T17:45+0300
2026-07-11T17:45+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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vladimir zelenskiy
rus silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki “Kiev rejimine ait askeri altyapı hedeflerine” yönelik yüksek hassasiyetli saldırılarının sonuçlarının analiz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, söz konusu silahların hava, deniz ve kara konuşlu uzun menzilli sistemler olduğu vurgulanarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne askeri teçhizat taşıyan gemilerin de “etkili biçimde vurulduğu” ifade edildi.Öte yandan, Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua gazetesi, Ukrayna hava savunma güçlerinin Kiev semalarında hiçbir “İskender-M” balistik füzesini durduramadığını yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/zaharovadan-zelenskiyin-hava-savunma-cikisina-yanit-ona-artik-hicbir-sey-yardim-edemez-1107187586.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, hava savunma sistemi, batı, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, rus silahlı kuvvetleri, i̇skender-m
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, hava savunma sistemi, batı, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir zelenskiy, rus silahlı kuvvetleri, i̇skender-m

Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy, Batı yapımı füze savunma sistemlerinin nerdeyse tamamını Kiev’e topladı

17:45 11.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy’in, ülkesinin elinde bulunan Batı yapımı hava savunma sistemlerinin büyük bölümünü başkent Kiev’e konuşlandırdığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki “Kiev rejimine ait askeri altyapı hedeflerine” yönelik yüksek hassasiyetli saldırılarının sonuçlarının analiz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Askeri altyapı hedeflerini vurmak için kullanılan yüksek hassasiyetli silahların kullanım sonuçlarına ilişkin analiz, bu silahların yüksek etkinliğini ve Zelenskiy’e Batılı sponsorları tarafından sağlanan her türlü hava ve füze savunma aracını garantili şekilde aşma kabiliyetini doğrulamaktadır.
Açıklamada, söz konusu silahların hava, deniz ve kara konuşlu uzun menzilli sistemler olduğu vurgulanarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne askeri teçhizat taşıyan gemilerin de “etkili biçimde vurulduğu” ifade edildi.
Bugün Kiev’deki iki savunma sanayii tesisi ile Odessa bölgesinde yer alan Odessa, Çornomorsk ve İzmail’deki deniz limanı altyapısına düzenlenen başarılı saldırılar, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi garantili şekilde vurma kabiliyetini bir kez daha teyit etmiştir.
Öte yandan, Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua gazetesi, Ukrayna hava savunma güçlerinin Kiev semalarında hiçbir “İskender-M” balistik füzesini durduramadığını yazdı.
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