Bugün Kiev’deki iki savunma sanayii tesisi ile Odessa bölgesinde yer alan Odessa, Çornomorsk ve İzmail’deki deniz limanı altyapısına düzenlenen başarılı saldırılar, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi garantili şekilde vurma kabiliyetini bir kez daha teyit etmiştir.